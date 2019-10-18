5 экстравагантных участников нового выпуска детского «Голоса»

Восьмой сезон шоу «Голос» в самом разгаре — наставники набирают команды, жмут красные кнопки и отсеивают неубедительно спевших артистов. «Телепрограмма» представляет пятерку самых ярких претендентов на победу — среди них лысая бестия, дама в киберпанковских очках и один крупный, но сбитый летчик. А еще в проект вернутся девочки, открывавшие детский «Голос» в далеком 2014 году.

Настя Маркова (34 года, Донецк)

Любая хорошая украинская певица не может быть не знакома с братьями Меладзе, работающими там так же интенсивно, как и в России. Настя не была исключением. По легенде, именно ее на одном из местных вокальных конкурсов отметил и благословил на славный творческий путь Константин Меладзе. Тогда девушке было 15 лет: она выступала, он был в жюри. После этого карьера полетела в гору: Маркова выпустила несколько альбомов и клипов, участвовала в «Новой волне» и «Рождественских встречах», солировала в группе «Табула Раса», пела в команде Валерии в украинском «Голосе», переехала в Москву, придумала творческий альтер-эго-проект под названием Shain Lee. Песни она записывает под этим именем и в этих необычных очках (см. фото), словно позаимствованных из фильма «Кин-дза-дза» или «Безумный Макс». Настя приходит в статусе состоявшейся артистки и наверняка скрывает лицо от Константина Меладзе, который запросто мог бы ее узнать.

Карина Эвн (Москва, 22 года)

Пожалуй, самая экстравагантная участница слепых прослушиваний. Кому-то Карина Акопян (настоящее имя певицы) напомнит Наргиз Закирову, которая не выиграла шоу, но зато оставила ярчайший след в истории «Голоса». Карина, которая сама пишет музыку и песни, тоже, очевидно, нацелена на победу. Потому что опыт позволяет этой молодой девушке рассчитывать на успех: она выигрывала конкурс «Голос Останкино», участвовала в проекте «Голос Армении», шоу «Танцы», выступала в Кремле и даже давала сольник в «Известия Холл»! Внешность вокалистки — не эпатаж. Пять лет назад девушка начала терять волосы, врачи поставили ей диагноз: «тотальная алопеция».

Руслан Алехно (Бобруйск, 37 лет)

Этот, бесспорно, одаренный вокалист прославился после того, как выиграл шоу «Народный артист» в далеком 2004 году. Но на этом — все. Громких побед и переполненных стадионов Руслан так и не увидел. Да, было выступление на «Евровидении-2008» от родной Белоруссии (17-е место). Случилась победа и в шоу «Один в один» («Россия 1»), но это явно не то, о чем может мечтать большой артист. Он пришел в проект на равных правах с необстрелянными новичками. Может, Алехно удастся блеснуть, как и Александру Панайотову в пятом сезоне «Голоса», и перезапустить карьеру?

Рагда Ханиева (Москва, 18 лет)

Финалистка первого сезона детского «Голоса» Рагда Ханиева с самого детства подавала большие надежды: учила китайский и английский, занималась в театральной студии, успешно участвовала в детских вокальных конкурсах и даже попала в продюсерский центр Игоря Крутого. «Мост китайского языка», «Юные таланты Московии», «Пражский калейдоскоп» — это далеко не полный список побед артистки. В 13 лет она пришла в детский «Голос» и добралась до финала, где уступила трогательной Алисе Кожикиной. Потом продолжила упорно заниматься вокалом и выиграла шоу «Победитель» (Первый канал), взяв главный приз в три миллиона рублей. Сейчас Рагде 18 лет, и она готова взять новую высоту, а заодно и реванш.

Айгуль Валилулина (Азнакаево, Респ. Татарстан, 19 лет)

Еще одна участница того самого первого детского «Голоса». Девочка из музыкальной семьи (мама — доцент кафедры сольного пения, папа — пианист) поначалу училась в музыкальном училище, но затем перешла в театральное. Она мечтает поступить в ГИТИС и стать актрисой. Но вокал не оставляет — Айгуль пришла в детский «Голос» в 13 лет, как и Рагда, но была менее успешна, добраться до финала ей не удалось. После вылета Айгуль времени даром не теряла — бесконечно репетировала и приняла участие в шоу «Успех» (СТС). Победить не удалось. И вот теперь девушка предстает перед нами в качестве опытной 19-летней артистки, чтобы заявить о своих правах на всенародное признание.