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Алина Алексеева и Екатерина Волкова расплакались на испытаниях «Форт Боярд»

Змеи и высота стали непреодолимыми препятствиями для актрис.

Алина Алексеева и Екатерина Волкова расплакались на испытаниях «Форт Боярд»
(слева направо) Анна Старшенбаум, Алина Алексеева и Екатерина Волкова попали в одну команду. Фото: instagram.com/volkovihome/

13 октября на канале СТС вышел очередной выпуск легендарной телепередачи «Форт Боярд». На этот раз за золото французской крепости соревновались российские актеры под предводительством Дениса Никифорова. Команда начала хорошо, но ближе к концу программы ее ждали неудачи. Когда настала время добывать подсказки для финального испытания, актрисы не смогли справиться с эмоциями.

Сначала 31-летняя Алина Алексеева распереживалась, когда ее засунули в металлический резервуар с водой. Еще до начала испытания было видно, что ее трясет, женщина сразу призналась, что страдает от клаустрофобии. Ей нужно было откручивать краны специальным ключом, пока вода не заполнила камеру, но после первого же вентиля к актрисе запустили живую змею. Увидев пресмыкающееся, она начала верещать и так и не смогла взять себя в руки, чтобы продолжить искать подсказку. Товарищи по команде прервали испытание, пожалев актрису.

«Непонятно, откуда эти страхи берутся. Особенно когда все стоят и не могут тебе помочь»… — прокомментировала Алина свой провал.

После этого ведущий Сергей Шнуров загнал на высоту Екатерину Волкову. 45-летняя артистка должна была толкать по железной балке тяжелый стул, а после встать на него и подпрыгнуть за подсказкой. С первой половиной квеста женщина справилась, а на прыжок над пропастью не решилась. Заплакав, она заявила, что не сможет этого сделать.

«За всю свою жизнь столько не переживала, как сегодня»… — сказала Екатерина, когда ее спустили на землю.

Тем не менее, команда добралась до финала и смогла выиграет некоторое количество золота, а именно 359 тысяч рублей. Деньги актеры отправили в благотворительные фонды.

А вы бы смогли преодолеть страх в таких испытаниях?

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Алина АлексееваЕкатерина ВолковаНовый "Форт Боярд"страхиФорт Боярд
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Алина Алексеева и Екатерина Волкова расплакались на испытаниях «Форт Боярд»
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