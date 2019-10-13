«Я рисую себе смутный силуэт»: Тимур Батрутдинов описал девушку своей мечты

В преддверии выхода нового шоу «План Б» артист рассказал о том, как должна выглядеть его избранница.

В новом проекте «План Б» на телеканале ТНТ Тимур Батрутдинов вместе с Ольгой Бузовой будут искать себе пару. За право добиться руки одной из звезд будут бороться десятки участников.

Перед стартом шоу продюсеры решили предложить подписчикам канала в Instagram угадать, как ответят их кумиры на те или иные вопросы. Описывая девушку своей мечты, Тимур Батрутдинов рассказал, что «рисует себе смутный силуэт». Причем, по уверениям артиста, в этом рисунке «интеллект плавно перетекает в грудь».

Тимур рассказал, что его будущая жена должна быть «его человеком» — ему легко с ней говорить. При этом, говоря о браке, Батрутдинов утверждает, что он «вольный конь». Он уточняет, что «вольного жеребца трудно затащить к вольеру».

Комик утверждает, что рассчитывает на свою интуицию, которая его никогда не подводит. При этом он допускает, что среди девушек, пришедших на шоу, «не будет той самой». Ему однако интересно, кого ему выберет Ольга.