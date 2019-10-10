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Елену Темникову ударили током в телешоу

Певица приняла участие в новом выпуске шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ. В качестве наказания за ошибку в конкурсе участники получали разряд электричества.

Елену Темникову ударили током в телешоу
Елена Темникова в момент удара током

Елена Темникова стала участницей комедийного шоу на ТНТ, но, похоже, сама не ожидала, каким сюрпризом обернется для нее очередное испытание. В состязании под названием «Повторение» участники должны были выполнить несложное задание: запомнить четверостишие, прочитанное вслух, и тут же повторить его. При этом на руку каждому надевался браслет. За каждую ошибку, включая одно неверное слово, участник получал мощный удар током. 

Елена Темникова и Демис Карибидис
Елена Темникова и Демис Карибидис

Елене пришлось непросто, так что ее решил поддержать один из ведущих шоу, Артем Муратов. Однако, как оказалось, от этого ей стало только сложнее справляться с заданием. 

Кстати, Темникова — не единственная, кому пришлось пережить «шоковую терапию». Резидента Comedy Club Демиса Карибидиса постигла та же участь. Правда, сам шоумен признался, что надеется на терапевтический эффект электричества: по его мнению, это сможет улучшить рост волос. 

Новый выпуск шоу «Студия СОЮЗ» выйдет в эфир канала ТНТ 10 октября в 21:00. 

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Тэги:

Демис КарибидисЕлена ТемниковаКанал "ТНТ"Студия СОЮЗтелешоу
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Елену Темникову ударили током в телешоу
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