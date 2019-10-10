Елену Темникову ударили током в телешоу

Певица приняла участие в новом выпуске шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ. В качестве наказания за ошибку в конкурсе участники получали разряд электричества.

Елена Темникова стала участницей комедийного шоу на ТНТ, но, похоже, сама не ожидала, каким сюрпризом обернется для нее очередное испытание. В состязании под названием «Повторение» участники должны были выполнить несложное задание: запомнить четверостишие, прочитанное вслух, и тут же повторить его. При этом на руку каждому надевался браслет. За каждую ошибку, включая одно неверное слово, участник получал мощный удар током.

Елене пришлось непросто, так что ее решил поддержать один из ведущих шоу, Артем Муратов. Однако, как оказалось, от этого ей стало только сложнее справляться с заданием.

Кстати, Темникова — не единственная, кому пришлось пережить «шоковую терапию». Резидента Comedy Club Демиса Карибидиса постигла та же участь. Правда, сам шоумен признался, что надеется на терапевтический эффект электричества: по его мнению, это сможет улучшить рост волос.

Новый выпуск шоу «Студия СОЮЗ» выйдет в эфир канала ТНТ 10 октября в 21:00.