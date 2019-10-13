Новые герои шоу «Лучше всех!»: Муравед, танцевальный фюрер и фанатка «Зиты и Гиты»

Проект «Лучше всех!», где дети являют недюжинный талант ведущему Максиму Галкину, вернулся с новым сезоном. «Телепрограмма» представляет ярких участников, которых мы скоро увидим в эфире.

Халил Сейтумелов (9 лет, Гурзуф)

Этот парень — блестящий муравед. Да, это не опечатка. Он не ест муравьев, а изучает их. Поначалу Халил, как и все дети, восхищался динозаврами, небоскребами, лайнерами, стихийными природными явлениями и даже анатомией. Но потом наткнулся в ютубе на ролики про формикарии — колонии муравьев — и увлекся мирмекологией (наукой, изучающей этот вид насекомых). Да так, что к девяти годам маленький крымчанин научился разбираться в их видах: отличать жнецов, кочевых, огненных, листорезов, бульдогов, медоносцев, сингуляриусов, садовых и так далее. Пробовал строить «лагеря» для муравьев дома — делать для них ходы, лабиринты и хранилища для корма, семян, отходов. Брачный полет, матка, яйцекладущая самка — даже самые «взрослые» темы Халил уже изучил. И покажет Максиму Галкину свою колонию, которую родители подарили ему на день рождения, там обитают муравьи-солдаты, рабочие, есть матка, камеры для воздуха и корма.

Диана Манучарян (9 лет, Курганинск, Краснодарский край)

Ученица третьего класса Диана буквально помешалась на Индии! Кто бы мог подумать? Еще с детства она начала смотреть вместо «Фиксиков» и «Свинки-пеппы» индийские фильмы. Выучила наизусть все реплики из «Зиты и Гиты» — хита 1972 года! Потом начала разучивать индийские танцы и репетировать их «вместе» с героинями из кинокартин. Стала выступать на международных и всероссийских конкурсах и брать там медали. «Я болею Индией и мечтаю там побывать, — признается Диана. — А если Хема Малини (исполнительница роли близнецов в фильме «Зита и Гита» — Авт.) вручит мне диплом шоу «Лучше всех!»…я сойду сума». Кто знает, возможно в эфире мечта девочки сбудется?

Андрей Титченко (7 лет, Магадан)

«Ты что глухонемой? Да. Понятно», «А где бабуля? Я за нее», «Надо, Федя, надо!» — кто из нас не знает наизусть фразы из советской киноклассики. Гениальные фильмы снимали, теперь таких не делают. Увы, их время если не ушло, то для нынешних подростков созвучно мезозойской эре. Однако не все потеряно! Семилетний Андрей смотрел золотой фонд советского кино с рождения на компьютере. И без нажима родителей шаг за шагом выучил и знаменитые реплики, и фамилии актеров, песни. Потом мальчик пошел дальше — начал копать и изучать актерский состав, музыку, сценарии, локации и даже реквизит, использованный на съемках. Словом, для своих лет он уже профессор советского кино. Что и докажет ведущему проекта.

Милана Манукова (6 лет, Ростов-на-Дону)

Девочка ходит в детский сад, но танцует, как богиня. Родители говорят, что этот талант начал проявляться с рождения. Милана двигалась под музыку, как только слышала ее, заставляла танцевать родителей с ней и даже перед сном вместо сказки нужен был танец. Параллельно Милана занималась художественной гимнастикой, что заметно сказалось на ее пластике. Поняв, что дар надо развивать, родители отдали девочку на спортивно-бальные танцы — отзанимавшись всего полгода, Милана начала ездить по соревнованиям и получать медали.

В эфире девочка наденет пачку на Максима Галкина и поставит его к станку. Усердие, настойчивость и напор Миланы заставят Галкина по-доброму звать ее «танцевальным фюрером».

Роман Шулико (7 лет, Санкт-Петербург)

Питерский мальчик не пропивал глобус, но уже мог бы запросто преподавать географию. Он обожает этот предмет и выучил всю политическую карту мира. С названиями столиц в том числе! Когда ему было почти шесть, родители заметили, что Рома стал сравнивать силуэты государств: «Мама, посмотри, это облако похоже на Кипр!». Тогда Мама распечатала ему карточки с очертаниями стран, он начал угадывать. В «Лучше всех!» мы увидим это живьем. Представьте, что перед вами гигантский пазл: под две сотни деталек, каждая из которых — силуэт отдельного государства. Без названия или намека на принадлежность к континенту. Их нужно раскидать в правильные места по огромной карте мира. Рома сделает это под пристальным контролем Максима Галкина. Родители вундеркинда уверяют, что предпосылки к этому были: мальчик с детства развивал память, рано начал читать и писать, в два года считал до трехсот в прямом и обратном порядке, учил модели машин на улице. А потом отрисовал и запомнил флаги всех стран мира.

«Лучше всех!», Первый, воскресенье, 18.10