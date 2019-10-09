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Шоу Елены Малышевой получит многомиллионную сумму от государства

Деньги выделены в качестве субсидии на создание полезных сюжетов.

Шоу Елены Малышевой получит многомиллионную сумму от государства
Елена Малышева ведет передачи о здоровье уже более 20 лет. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Федеральное агентство Роспечать выделило большие деньги на создание программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. В качестве субсидии на производство социально-значимых проектов создатели телепередачи получат в 2019 году в общей сложности 57 миллионов рублей. Это следует из документов, опубликованных на портале «ГосЗатраты».

В них же прописано, что деньги выделяются на создание сюжетов по темам «Поддержка семей с детьми», «До 60 и старше» и «Укрепление общественного здоровья». Если соотнести указанные в документации цифры, то получается, что одна минута передачи «Жить здорово!» оценивается в 33 тысячи рублей.

Журналисты портала «Лента.ру» дозвонились до Алексея Пиманова — учредителя ООО «Пиманов и партнеры», которое выступает производителем программы. Тот прокомментировал, что не имеет понятия о подобных субсидиях и сейчас занят съемками кино.

Напомним, что «Жить здорово!» выходит на Первом канале с 2010 года (преемница передачи Малышевой «Здоровье»). Передача не раз подвергалась критике за выбор неоднозначных тем, которые сделали ее вместе с ведущей Интернет-мемами.

Считаете ли вы передачу «Жить здорово!» полезной?

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Тэги:

«Жить здорово!»Алексей ПимановЕлена Малышевасубсидиителепередача
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Шоу Елены Малышевой получит многомиллионную сумму от государства
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