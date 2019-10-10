«План Б»: как выглядят девушки, которые будут биться за Тимура Батрутдинова

Уже в воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартует новое шоу «План Б». За внимание комика Тимура Батрутдинова будут сражаться 12 девушек. Портал Teleprogramma.pro узнал, как выглядят соискательницы.

Резидент Comedy и потенциальный жених Ольги Бузовой Тимур Батрутдинов уже искал однажды любовь в шоу «Холостяк». На этот раз он будет знакомиться с возможной второй половинкой в проекте «План Б». Посмотрим, кто претендует на это звание.

Олеся Драммонд, 30 лет (Лос-Анджелес)

С Олесей Тимуру уж точно не светит лишний вес… Ведь девушка руководит домашней пекарней по изготовлению низкокалорийных десертов без сахара! Увы, и о сочном стейке Батрутдинову придется забыть. Олеся — вегетарианка. Она ведет блог о здоровом питании и о том, как худеть без стресса.

Пробует себя в модельном бизнесе и актерстве. В Тимуре ценит скромность и спокойствие, искренность и доброту. А еще Драммонд призналась, что ни разу не встречалась с русскими парнями.

Анастасия Романова, 23 года (Воронеж)

Девушка верит, что ее фамилия — не просто случайность. Называет себя представительницей царской династии Романовых. По образованию Настя — педагог, преподает музыку. А еще жгучая брюнетка — КМС по легкой атлетике. Так что с ней у Тимура нет и единого шанса уткнуться по утрам носом в подушку: будильник на 6 утра и пробежка в парке в любую погоду. В Батрутдинове спортсменку привлекло умение шутить, ведь девушка уверена, что именно чувство юмора — залог прочных и долгих отношений.

Анна Козлова, 20 лет (Москва)

Студентка 3-го курса РУДН, волейболистка, теннисистка, занимается конным спортом, катается на сноуборде и обожает путешествовать. Как-то у Анны был роман с мужчиной, который старше ее на 20 лет! Разница в возрасте для девушке — не проблема, а лишь грань, которая может разнообразить и укрепить отношения.

Маргарита Гаврилова, 24 года (Санкт-Петербург)

Маргарита уверяет, что существует книга, один из персонажей которой списан именно с нее. И это не «Мастер и Маргарита»!

Гаврилова работает стилистом, помогает своим клиентам выглядеть презентабельно… Кстати, помешательство на моде порой мешает девушке досматривать фильмы до конца. Она засматривается на наряды и теряет сюжетную линию. А вот отдыхает Рита, катаясь по городу на скейте.

Анастасия Коломийцева, 34 года (Москва)

Анастасия увидела в Батрутдинове не только мужа, но и отца для своей дочери. В обмен же готова «заряжать» Тимура безграничным позитивом, дарить любовь и… профессиональные фотографии 24 часа в сутки. Девушка выучилась на фотографа в Лондонском университете искусств. А еще реализовалась как блоггер. Сейчас на ее страничку в Instagram уже подписано более 1,3 миллионов человек.

Елена Мошнина, 35 лет (Москва)

О таких, как Елена, говорят «сделала себя сама». Бедное детство не помешало, а наоборот вдохновило Елену создать собственную бизнес-империю. Сейчас Мошнина — основатель сети центров ручной коррекции фигуры в России. Рядом с собой она видит умного, духовно развитого, целеустремленного и красивого мужчину. А вот самым манящим качеством в Тимуре считает его чувство такта.

Елизавета Аниховская, 21 год (Екатеринбург)

Елизавета — представитель весьма необычной профессии. Она — реставратор икон. Однако на жизнь девушка зарабатывает не этим, а любимым хобби: создает своими руками украшения, вышивает броши и рисует аквагрим детям на праздниках. А еще Лиза обладает неуемной тягой к знаниям. И уже получив одно образование, продолжила учиться в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

Вероника Горянина, 27 лет (Шанхай — Москва)

Удивительно, как девушке удается совмещать образование программиста и работу модели… Вот уже 10 лет как Вероника реализует себя как манекенщица на крупнейших показах по всему миру. Рабочий день Вероники начинается в пять утра и длится 12 часов, а потому девушка в шутку зовет себя «самым большим трудоголиком на свете». За работой красотка и не заметила, что ее первый муж был настоящим альфонсом.

Девушке понадобилось время, чтобы отойти от несчастливого брака. В Тимура Вероника влюбилась с первого взгляда за его голубые глаза.

Евгения Громовик, 29 лет (Томск)

По образованию Женя – журналист, по профессии – продюсер и модель. Евгения не скрывает, что любит деньги и еще большее удовольствие получает, когда их зарабатывает. О себе Громовик говорит, что она — девушка «с чудинкой». Ведь может за один день кардинально изменить жизнь. Рядом с собой видит умного, ответственного и любящего человека, который будет ее «дополнять» и уравновешивать.

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Анжелика Якусева, 27 лет (Уфа)

Анжелика страдает «синдромом отличницы» в хорошем смысле слова. Она окончила школу с золотой медалью, а Уфимский государственный университет с красным дипломом. У нее два высших образования по специальностям инженер-технолог и экономист. А еще она — звезда Башкортостана. Песня, которую она записала в 16 лет, прославила ее в Уфе.

В настоящий момент девушка продолжает карьеру певицы, танцует. А еще учит французский, так как именно язык Коко Шанель считает «языком любви».

Александра Григоренко, 36 лет (Находка)

На проект Александру оправили дети, сказав, что хотят такого папу, как Тимур. О себе же девушка говорит, что она безумно везучая и может поделиться собственной удачей с главным холостяком страны… Например, она с первого раза выиграла грин-карту и переезд в США.

Севиль Кравцова, 32 года (Санкт-Петербург)

Севиль — дипломированный астролог. Обожает экстрим, именно поэтому решилась на свободное падение со 170-метровой высоты над пропастью. В списке увлечений девушек также горные лыжи, вейкборд, вейксёрф, гидроциклы, квадроциклы и снегоходы. А вот в Тимуре Кравцову кроме искрометного чувства юмора привлекает также накаченный торс.

А кто из этих девушек понравился вам? За кого будете болеть на проекте «План Б»?