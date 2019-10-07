Газманов расскажет, как полгода обходился без общения с женщинами

Новый выпуск программы «Импровизация» с участием певца выйдет на ТНТ 8 октября в 21:00.

Ведущие шоу «Импровизация» Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов снова готовы удивить зрителей новыми миниатюрами. Причем звездным гостем нового выпуска стал Олег Газманов.

Певец продемонстрировал прекрасную физическую форму и чувствовал себя на шоу как дома. Газманов помог ведущим провести рубрики «Стоп-Кадр» и «Минус один» и сыграл роль полицейского в импровизации под названием «Детектив». Артисту пришлось разгадать загадку: как преступники смогли нарушить закон, если он — на суше, а она — на море и «им не встретиться никак».

Кроме того, Олег Михайлович поделился воспоминаниями о том, как сам ходил в рейс на полгода. Артист рассказал, какое влияние оказало на него многомесячное отсутствие общения с женщинами.

Программу «Импровизация» с Олегом Газмановым в качестве гостя покажет канал ТНТ во вторник, 8 октября, в 21:00.