ТВ-проекты

Газманов расскажет, как полгода обходился без общения с женщинами

Новый выпуск программы «Импровизация» с участием певца выйдет на ТНТ 8 октября в 21:00.

Газманов расскажет, как полгода обходился без общения с женщинами
Олег Газманов на шоу «Импровизация». Фото: телеканал ТНТ

Ведущие шоу «Импровизация» Арсений Попов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов снова готовы удивить зрителей новыми миниатюрами. Причем звездным гостем нового выпуска стал Олег Газманов. 

Артист чувствовал себя на шоу как дома
Артист чувствовал себя на шоу как дома. Фото: телеканал ТНТ

Певец продемонстрировал прекрасную физическую форму и чувствовал себя на шоу как дома. Газманов помог ведущим провести рубрики «Стоп-Кадр» и «Минус один» и сыграл роль полицейского в импровизации под названием «Детектив». Артисту пришлось разгадать загадку: как преступники смогли нарушить закон, если он — на суше, а она — на море и «им не встретиться никак».

Кроме того, Олег Михайлович поделился воспоминаниями о том, как сам ходил в рейс на полгода. Артист рассказал, какое влияние оказало на него многомесячное отсутствие общения с женщинами. 

В одной из импровизаций Олег Михайлович сыграл полицейского
В одной из импровизаций Олег Михайлович сыграл полицейского. Фото: телеканал ТНТ

Программу «Импровизация» с Олегом Газмановым в качестве гостя покажет канал ТНТ во вторник, 8 октября, в 21:00. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антон ШастунАрсений ПоповДмитрий ПозовОлег ГазмановСергей Матвиенкотелеканал ТНТШоу "Импровизация"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Газманов расскажет, как полгода обходился без общения с женщинами
Интересно?
Поделись с друзьями: