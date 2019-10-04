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Пелагея: «Мне пора в бессрочный отпуск»

Певица сделала неожиданное заявление в финале шоу «Голос 60+».

Пелагея: «Мне пора в бессрочный отпуск»
Пелагея. Фото: Владимир Веленгурин/КП

4 октября в эфир вышел финал второго сезона шоу «Голос 60+». Перед результатами голосования зрителей ведущий программы Дмитрий Нагиев дал слово наставникам участников шоу. 

Лев Лещенко
Лев Лещенко. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Первым заговорил Лев Лещенко. «Второй год подарил нам много замечательных талантов, по-настоящему одаренных людей, которые подарили нам радость, хорошее настроение», — сказал певец и добавил: «Огромный респект и благодарность». 

Второй слово взяла певица Пелагея. Она заявила, что с особой благодарностью относится именно к этой версии проекта «Голос». После этого артистка неожиданно заявила: «Мне пора в бессрочный отпуск». На уточняющий вопрос о том, действительно ли она решила уйти из проекта, Пелагея ответила: «Хотя бы ненадолго». 

Михаил Боярский также высказался об участии в проекте. «Спасибо за этот подарок, который вы сделали всей стране», — сказал актер и певец. Дмитрий Нагиев поблагодарил наставников, заявив, что они блестяще провели сезон. «Огромные цифры рейтингов — во многом и ваша заслуга», — сказал шоумен. 

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Тэги:

Дмитрий НагиевЛев ЛещенкоМихаил БоярскийПелагеяШоу "Голос 60+"
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Пелагея: «Мне пора в бессрочный отпуск»
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