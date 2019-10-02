В «Битве экстрасенсов» предлагают участвовать КВНщикам и юмористам

После множества скандальных разоблачений телешоу «Битва экстрасенсов» вернулась на экраны страны 20-ым сезоном. Продюсерам снова удалось набрать со всей России колдунов и ясновидящих, готовых продемонстрировать свои способности на ТВ. Но разве могут телезрители верить во все происходящее на экране?

Неожиданный ответ дала девушка-блогер, участница КВН и различных юмористических программ Наталья Краснова. Она рассказала в социальной сети, что к участникам одного комедийного телепроекта, которые не дошли до финала, подходили продюсеры «Битвы экстрасенсов» и предлагали сняться в популярном шоу в качестве колдунов. Единственное условие — нужно было придумать себе интересную фишку, чтобы «зацепить» зрителей.

Как пишет «КП», эти ребята отказались, но перспективное место пусто не бывает. Вслед за Красновой еще несколько людей привели похожие примеры. Издание делает вывод, что все способности магов и колдунов появляются с помощью телевизионщиков. И у тех, и у других одна цель — заработать деньги.

А вы верите в происходящее на «Битве экстрасенсов»?