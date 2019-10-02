Шоу «На ножах» с Ивлевым получило ТЭФИ-2019

Полюбившееся многим зрителям шоу «На ножах» с импозантным ведущим Константином Ивлевым получило награду на премии ТЭФИ-2019 в номинации «Лучшая развлекательная программа».

Почетную статуэтку, бронзового Орфея, забрал со сцены сам Константин Ивлев.

Кстати, Федор Бондарчук победил в номинации «интервьюер». Ведь вот уже 15 лет как режиссер ведет программу «Кино в деталях» на СТС.

«Обычно, когда люди выходят на сцену, то говорят, что я не ожидал. Мне неудобно перед моими коллегами. Так вот я ждал и надеялся», — посмеялся Федор Бондарчук со сцены.

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