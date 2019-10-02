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Передача Кудрявцевой обошла по рейтингам «Пусть говорят» благодаря Лазареву

Телеведущая похвасталась, что ее шоу стало лучшей телевизионной программой месяца.

Передача Кудрявцевой обошла по рейтингам «Пусть говорят» благодаря Лазареву
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева является неизменной ведущей шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Она приглашает в студию звездный гостей и задает им каверзные вопросы из жизни, но не каждый из них рискует ответить на самый главный вопрос, которые в конце передачи им передают в конверте. А вот Сергей Лазарев, который стал героем шоу в последние выходные сентября, рассказала откровенной о своей жизни, воспитании сына Никиты и признался, что у него есть годовала дочь Анна.

Благодаря смелости и откровениям певца, проект Кудрявцевой обогнал по рейтингам ток-шоу «Пусть говорят», которое ведет Дмитрий Борисов, и сериал «Знахарь». Этим достижением Лера похвасталась в соцсети. Шоу «Секрет на миллион» с долей 20,5% и рейтингом 6,63% занял первое место в топе самых популярных эфирных событий сентября, отмечается на сайте канала НТВ. Там же отмечается, что этот результат стал лучшим за все время с начала запуска передачи в 2016 году.

«Как-то так», — лаконично написала Кудрявцева.

К слову, за свои заслуги девушка, возможно, получит премию ТЭФИ. Уже третий год подряд она представлена в номинации «Лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма. Также ее шоу в этом году прошло в финал ТЭФИ как «Лучшее ток-шоу прайм-тайма». Поклонники считают, что это вполне заслуженно. Они восхищаются трудолюбием Леры. Благодаря тактичности и профессионализму, ей удается создавать качественное и интересное шоу, где она ведет беседы с артистами.

А вы смотрите шоу Кудрявцевой?

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Тэги:

Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Программа «Пусть говорят»Сергей Лазарев
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Передача Кудрявцевой обошла по рейтингам «Пусть говорят» благодаря Лазареву
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