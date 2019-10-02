Передача Кудрявцевой обошла по рейтингам «Пусть говорят» благодаря Лазареву

Лера Кудрявцева является неизменной ведущей шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Она приглашает в студию звездный гостей и задает им каверзные вопросы из жизни, но не каждый из них рискует ответить на самый главный вопрос, которые в конце передачи им передают в конверте. А вот Сергей Лазарев, который стал героем шоу в последние выходные сентября, рассказала откровенной о своей жизни, воспитании сына Никиты и признался, что у него есть годовала дочь Анна.

Благодаря смелости и откровениям певца, проект Кудрявцевой обогнал по рейтингам ток-шоу «Пусть говорят», которое ведет Дмитрий Борисов, и сериал «Знахарь». Этим достижением Лера похвасталась в соцсети. Шоу «Секрет на миллион» с долей 20,5% и рейтингом 6,63% занял первое место в топе самых популярных эфирных событий сентября, отмечается на сайте канала НТВ. Там же отмечается, что этот результат стал лучшим за все время с начала запуска передачи в 2016 году.

«Как-то так», — лаконично написала Кудрявцева.

К слову, за свои заслуги девушка, возможно, получит премию ТЭФИ. Уже третий год подряд она представлена в номинации «Лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма. Также ее шоу в этом году прошло в финал ТЭФИ как «Лучшее ток-шоу прайм-тайма». Поклонники считают, что это вполне заслуженно. Они восхищаются трудолюбием Леры. Благодаря тактичности и профессионализму, ей удается создавать качественное и интересное шоу, где она ведет беседы с артистами.

А вы смотрите шоу Кудрявцевой?