ТВ-проекты

Галустян вслед за Светлаковым и Незлобиным перешел на СТС

Артист будет вести на конкурирующем канале новое шоу

Галустян вслед за Светлаковым и Незлобиным перешел на СТС
Михаил Галустян. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Комик Михаил Галустян подписал договор с телеканалом СТС. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании «СТС Медиа». Как стало известно, Галустян будет вести новое шоу вместе с Сергеем Светлаковым. 

Проект получил название «Русские не смеются». Суть шоу заключается в том, что люди со всей страны будут стараться рассмешить аудиторию с помощью сценки, стендап-выступления, песни или другим способом. 

Напомним, еще в январе 2018 года стало известно, что Сергей Светлаков и Александр Незлобин покидают канал ТНТ и переходят на СТС. Позднее появились сведения о том, что артисты создали компанию «Свердловск», которая займется производством развлекательного контента. Так, компания представила перезапуск программы «Слава богу, ты пришел!» и новое шоу «Дело было вечером» с Михаилом Шацем в качестве ведущего. Впоследствии Сергей Светлаков назвал «Русские не смеются» главным проектом студии в этом сезоне. 

Александр Незлобин и Сергей Светлаков с супругой
Александр Незлобин и Сергей Светлаков с супругой. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Михаил Галустян и Сергей Светлаков работали на канале ТНТ несколько лет. Оба шоумена были резидентами Comedy Club и участвовали в создании программы «Наша Russia». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Незлобинканал СТСКанал ТНТМихаил ГалустянМихаил ШацПередача "Слава богу ты пришел!"Сергей Светлаковшоу "Дело было вечером"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галустян вслед за Светлаковым и Незлобиным перешел на СТС
Интересно?
Поделись с друзьями: