Галустян вслед за Светлаковым и Незлобиным перешел на СТС

Комик Михаил Галустян подписал договор с телеканалом СТС. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании «СТС Медиа». Как стало известно, Галустян будет вести новое шоу вместе с Сергеем Светлаковым.

Проект получил название «Русские не смеются». Суть шоу заключается в том, что люди со всей страны будут стараться рассмешить аудиторию с помощью сценки, стендап-выступления, песни или другим способом.

Напомним, еще в январе 2018 года стало известно, что Сергей Светлаков и Александр Незлобин покидают канал ТНТ и переходят на СТС. Позднее появились сведения о том, что артисты создали компанию «Свердловск», которая займется производством развлекательного контента. Так, компания представила перезапуск программы «Слава богу, ты пришел!» и новое шоу «Дело было вечером» с Михаилом Шацем в качестве ведущего. Впоследствии Сергей Светлаков назвал «Русские не смеются» главным проектом студии в этом сезоне.

Михаил Галустян и Сергей Светлаков работали на канале ТНТ несколько лет. Оба шоумена были резидентами Comedy Club и участвовали в создании программы «Наша Russia».