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Участник шоу «План Б» хочет спеть дуэтом с Ольгой Бузовой

Кроме него в новом шоу примут участие бывший участник «Дома-2» и брат Евгения Назарова, который боролся за сердце Ольги в шоу «Замуж за Бузову».

Участник шоу «План Б» хочет спеть дуэтом с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Новое шоу «План Б» выйдет в эфир канала ТНТ 13 октября. Его ведущими и главными героями станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. В проекте они помогут друг другу выбрать из нескольких участников и участниц наиболее подходящую кандидатуру для отношений. В противном случае им придется пожениться. 

В кастинге, который был объявлен еще в мае, приняло участие около 10 тысяч человек. Требований было всего два — не состоять в браке и быть старше 25 лет и моложе 40. 

Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов. Фото: Михаил Фролов/КП

Среди неожиданных участников, которых отобрали продюсеры, оказался Роман Гриценко — он уже проявлял симпатию к Бузовой, будучи участником проекта «Дом-2». Другим кандидатом на руку и сердце певицы станет младший брат Евгения Назарова — молодого человека, который претендовал на внимание Ольги в шоу «Замуж за Бузову». 

В ряды участников шоу попал и Евгений Попов. Молодой человек окончил Музыкальную академию имени Гнесиных и уже выразил желание спеть с Бузовой дуэтом. К слову, подобное желание высказывал один из участников шоу «Замуж за Бузову». Герман Титов тоже хотел спеть вместе с артисткой, но тогда она приняла решение выгнать его из проекта, заявив, что он пришел вовсе не добиваться ее руки. 

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Евгений НазаровЗамуж за БузовуОльга БузоваРоман ГриценкотелепроектТимур Батрутдинов
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Участник шоу «План Б» хочет спеть дуэтом с Ольгой Бузовой
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