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«Мы тяжело переживали»: Юрий Аксюта о ситуации с дочерью Алсу

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала рассказал, как продюсеры шоу справлялись со скандалом, связанным с шоу «Голос. Дети».

«Мы тяжело переживали»: Юрий Аксюта о ситуации с дочерью Алсу
Юрий Аксюта. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Ситуация вокруг шоу «Голос. Дети» и голосованием за победителя заставила руководство Первого канала поволноваться. Об этом заявил Юрий Аксюта, который отвечает за музыкальную и развлекательную сетку канала. «Эту историю мы тяжело переживали», — заявил он. 

В беседе с журналистами «Экспресс-Газеты» он добавил, что за семь лет существования проект «Голос» смог убедить всех в своей честности. Комментируя слух о том, что семья Алсу якобы не осталась в долгу перед всеми, кто был причастен к победе в шоу ее дочери, Аксюта уверил, что это не соответствует действительности. Продюсер подчеркивает, что для создателей шоу главное — победа самого яркого и самобытного участника. 

Напомним, после скандала, разгоревшегося вследствие победы Микеллы Абрамовой специальным решением жюри объявило победителями всех участников проекта «Голос.Дети». При этом руководство изменило способ голосования для того, чтобы на него не могли повлиять сторонние лица.

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Тэги:

«Голос» и «Голос. Дети»Дочь АлсуМикелла АбрамоваЮрий Аксюта
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«Мы тяжело переживали»: Юрий Аксюта о ситуации с дочерью Алсу
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