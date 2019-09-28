Эксперт высказался против возвращения Друзя на ТВ

Александр Друзь должен в ближайшее время вернуться на телевидение. Он появится уже в ближайших выпусках передачи «Что? Где? Когда?» Однако не все радостно восприняли эту новость.

Как рассказал в беседе с порталом Дни.ру член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, магистра «нужно было отлучить от ТВ пожизненно и уж точно больше никогда не приглашать его в клуб знатоков».

Манукян напомнил, что Александра Друзя восстановили в Клубе знатоков сразу вскоре после скандала с программой «Кто хочет стать миллионером?» Эксперт убежден, что изначальное решение об отстранении знатока было справедливо.

Манукян добавил, что такого не могло бы произойти «в эпоху Ворошилова». По его словам, покойный бывший ведущий «Что? Где? Когда?» «такого проштрафившегося игрока даже на порог охотничьего домика в Нескучном саду не пустил бы».