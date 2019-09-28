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Друзь может появиться на «Что? Где? Когда?» в субботу

Знаток отметил, что не до конца уверен в своем участии, поскольку имеет другие дела.

Друзь может появиться на «Что? Где? Когда?» в субботу
Александр Друзь/Фото: Асхат Бардынов/КП

Знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может появиться в эфире уже 28 сентября. О своем вероятном присутствии сам участник проекта рассказал журналистам. Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что его восстановили в игровых правах. Что же касается участия Друзя в грядущей субботней игре, то Александр пообещал, что «будет стараться появиться».

«Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», — отметил он для телеканала RT.

Александр Друзь также отметил, что не уверен, сыграет ли он в этом сезоне, поскольку все команды уже набраны. Сейчас вместо него участвует Инна Семенова. Знаток подчеркнул, что против кандидатуры Семеновой ничего не имеет и уверен, что она заслужила право появиться на второй игре. Впрочем, Друзь не отрицает, что если к нему поступит предложение сесть за стол, он им воспользуется.

Ранее в представительстве компании «Игра-ТВ» анонсировали возвращение в эфир «Что? Где? Когда?» знатока Александра Друзя. Там отметили, что учли извинения знаменитого магистра и решили, что с момента последнего появления прошло достаточно много времени.

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Друзь может появиться на «Что? Где? Когда?» в субботу
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