Андрей Сафронов: «Я – скептик и уже давно не участвую в «Битве экстрасенсов»

30 сентября – день рождения Андрея и Сергея Сафроновых, братьев-иллюзионистов, которые прославились своими яркими шоу в составе трио: вместе с близнецами выступает еще их старший брат Илья.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с одним из братьев – Андреем – и поинтересовалась, как они собираются отмечать свой праздник.

«Брат – это сила!»

«Мы пока еще не планировали, как будем отмечать наш день рождения, — ответил Андрей, — но обязательно встретимся всей семьей в этот день, отметим. Скорее всего, это будет днем. Немножечко поздравим все друг друга, и маму, и папу поздравим, потому что это все-таки общий праздник».

Мы спросили – каково это, каждый день рождения задувать свечки на торте не одному, а вместе с братом? Не бывало ли из-за этого чуть-чуть обидно, — может быть, в детстве?

«Обидно? Нет. На самом деле это очень круто, — признался Андрей Сафронов и добавил: — Я понял главное в жизни: братья – это сила, это опора, с которой ты идешь по жизни. А у нас еще так сложилось, что, помимо того, что мы братья, у нас еще есть любимое дело, наши выступления, фокусы. И это круто!»

Известно, что между близнецами нередко существует какая-то особая связь, на подсознательном уровне. По словам Андрея, им с Сергеем это тоже знакомо:

«Да, я могу почувствовать, что у него какие-то сложности, могу позвонить – и действительно какие-то проблемы… Бывает. И, наоборот – он мне может позвонить… Это не в смысле – мы звоним друг другу и говорим: «Слушай, я вот чувствую…». Но просто иногда попадаем в точку с вопросами».

«Мы всегда были скептиками. У нас первач задача – разоблачить»

Сергей Сафронов, как мы все помним по «Битве экстрасенсов», всегда отличался неким скептицизмом. Сейчас он стал ведущим этой программы. Интересно, перестал ли он быть скептиком? И будет ли принимать участие в «Битве экстрасенсов» его брат Андрей?

«Я не слежу за программой, мы с Ильей давно уже в ней не участвуем. А вообще-то мы всегда были скептиками, и он, и мы, — подтвердил иллюзионист. — Сергей стал ведущим, да, но это не значит, что скептицизм пропал. Всегда, когда мы видим экстрасенсов, у нас первая задача – разоблачить, если они ложные, всегда так было на передаче. Мы садились у монитора и следили, так сказать, за чистотой проведения эксперимента. Если мы видели, что где-то экстрасенс мог «шаманить» потихонечку, прибегать к трюковым ходам, то, конечно же, мы это пресекали. Так что Сергей как был скептиком, так и остался».

«Мы – команда!»

Каждый из братьев плотно занят какими-то своими проектами, однако им как-то удается собираться вместе, чтобы подготовить для зрителей иллюзионное шоу, которое каждый год обновляется и неизменно проходит с огромным успехом. Как им удается совмещать разные виды деятельности и в результате выдавать ежегодно новые программы, все интереснее и интереснее?

«Вот как раз за счет того, что мы можем разделяться, — один успевает на телевидении сниматься, другой успевает подготовиться, съездить в мастерскую, третий придумает сценарий… Мы – команда, количеством берем! – засмеялся Андрей. — Нас много, поэтому можем все успеть».

Напомним, братья Сафроновы начали активно выступать в качестве иллюзионистов с 2002 года, их первый номер был показан на программе «Что? Где? Когда?», — в прямом эфире ребята продемонстрировали трюк «сожжение заживо». Популярность братьев росла с каждым новым выступлением.

В 2007 году они стали вместе с Михаилом Пореченковым ведущими шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ, спустя два года представили масштабный проект «Чудо-люди», в рамках которого демонстрировали свои необыкновенные способности простым людям на улицах Москвы.

Сегодня братья Сафроновы – настоящая легенда, на их шоу всегда – аншлаг, они удивляют зрителей все новыми и новыми трюками, заставляющими восхищенно ахать даже искушенную публику.

Мы от души поздравляем дружную семейную команду иллюзионистов, Сергея и Андрея Сафроновых, с их общим днем рождения и желаем им исполнения всего, о чем мечтается!