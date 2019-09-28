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Звезда «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих: «Хочу дойти до финала в «Битве экстрасенсов»!»

Вилма Генрих стала участницей 20-го сезона «Битвы экстрасенсов», премьера которого состоялась на ТНТ в субботу, 28 сентября.

Звезда «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих: «Хочу дойти до финала в «Битве экстрасенсов»!»
Вилма Генрих – победительница «Школы экстрасенсов». Фото: ТНТ

Для Вилмы участие в проекте – приз, который она получила вместе с золотой медалью. Интересно, что в «Битве» будет участвовать и еще одна ученица «Школы экстрасенсов»Ирина Игнатенко, с которой у Вилмы Генрих было немало разногласий. Портал Teleprogramma.pro поговорил с ней о том, что происходит в ее жизни после «Школы» и о планах на «Битве».

— Как изменилась ваша жизнь после победы в «Школе экстрасенсов»?

— Сказать, что она как-то кардинально изменилась, я не могу. Но речь пойдет о качестве и объемах. После «Школы экстрасенсов» обо мне узнало гораздо больше людей, мне пишут, приходят на мои семинары. Я вернулась к практике, провожу семинары, двухнедельные онлайн-ретриты на определенные темы. Веду личные приемы, хотя раньше мне было интереснее работать с группой. Признаюсь, что сначала мне было страшно работать индивидуально с людьми. Очень хорошо помню свою первую личную встречу, на которую пришла девушка. И у меня неожиданно включился такой информационный поток, что даже не заметила, как пошли эти полтора часа. Страх ушел, после этого провела огромное количество личных приемов. И без ложной скромности скажу, что у меня не было ни одного провального приема. Каждый человек ушел от меня измененным. Это очень ценно.

Вилма Генрих – победительница «Школы экстрасенсов» на ТНТ. Фото
Вилма Генрих – победительница «Школы экстрасенсов». Фото: ТНТ

— Поддерживаете ли вы отношения с Константином Гецати после шоу?

— К сожалению, нет. Так получилось, и это никак не связано с личными переживаниями или конфликтами. Каждый занимается своим делом. После «Школы экстрасенсов» я очень быстро погрузилась в эту сферу, у меня начались поездки, приемы и работа. То же самое и у Константина. Мы с головой погрузились в работу. Поддерживали связь через Whats App, пару раз встретились, чтобы обсудить, как у нас дела. Кстати, я спрашивала у Константина относительно «Битвы экстрасенсов», он дал некоторые наставнические советы. Но сейчас мы с головой в своих процессах и не можем поддерживать плотное общение, которое было во время проекта.

 — Были ли сомнения насчёт участия в «Битве экстрасенсов»?

— До последнего момента оттягивала принятие решения. С одной стороны, понимала, что мне как победительнице «Школы экстрасенсов» открыт путь на проект без кастинга. С другой стороны, честно скажу, что не скучала по съемочному процессу. Когда надо было принять окончательное решение, засомневалась. Не лучше ли будет посвятить эти 4 месяца работе? Было жаль забрасывать рабочий процесс. Но потом перестала слушать свой ум и решила, что у меня есть возможность пройти новый этап, получить новый опыт. Попробовать себя уже без помощи наставников. Сейчас понимаю, что это было правильным решением.

Вилма Генрих проходит испытание. Фото
Вилма Генрих проходит испытание. Фото: ТНТ

— Вы ожидали увидеть среди участников Ирину Игнатенко? Какие эмоции у вас это вызвало?

— На самом деле, изначально была уверена, что Ира не пойдет в «Битву экстрасенсов». Она была в своем рабочем процессе. Но так как у меня хорошо развита интуиция, в какой-то момент поняла, что Ира все же будет участвовать. Хотя не знала этого до последнего, до тех пор, пока не вошла в первый раз в готический зал, где как раз снимаются общие церемонии. У меня не было никакой реакции, потому что внутренне была готова к тому, что ее увижу там. Несмотря на то, что у нас были некоторые разногласия в рамках «Школы экстрасенсов», и которые возможно продолжатся и на «Битве», у каждой из нас своя жизнь. И если она не будет нарушать моих личных границ, то пусть проходит испытания и участвует в проекте. Ели же будут какие-то поползновения в мою сторону, то всегда смогу дать отпор.

— Как соперники отнеслись к тому, что вы стали участницей без прохождения кастинга?

— На удивление спокойно. Ничего криминального в мою сторону высказано не было. Когда Марат Башаров спросил, справедливо ли мое участие в проекте, никто ничего ему не возразил, а некоторые даже меня поддержали. Вообще, возмущение было бы странным, потому что кастинг – это три дня испытаний. А я проходила испытания 3,5 месяца. И доказала, что имею право стоять здесь в Готическом зале. Это мое место по праву!

Вилма Генрих участвует в 20 сезоне "Битвы экстрасенсов". Фото
Вилма Генрих участвует в 20 сезоне «Битвы экстрасенсов». Фото: ТНТ

— Чувствуете свое преимущество? Как вы настроены на участие?

— Преимущество мое заключается лишь в том, что я уже понимаю, как это будет происходить. Знаю структуру съемочного процесса, не боюсь камер. Понимаю, что будут нарушены временные режимы, будут командировки, недосыпы и «недоеды». Чувствую ли преимущество, что являюсь победителем «Школы»? Нет. Нахожусь на равных со всеми участниками «Битвы экстрасенсов». Готова показать свои силы, качнуть энергию, проходить все испытания и прикрываться «Школой» никогда не буду. Сделаю все, чтобы быть в финале.

— Что вы ожидаете от участия в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов»?

— Я не живу ожиданиями, живу моментом, и в этом сила. Прошлое осталось в прошлом, «Школа экстрасенсов» осталась там же. Ожидания очень часто становятся похожи на иллюзии. Когда ты выстраиваешь что-то в своей голове, живешь этим, настраиваешь себя. Я так не хочу. Сегодня отдыхаю, а завтра у нас съемки. Как они пройдут, какие будут испытания и как себя покажу? Этого не знаю.

Смотрите «Битву экстрасенсов» по субботам в 19.30 на ТНТ.

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Звезда «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих: «Хочу дойти до финала в «Битве экстрасенсов»!»
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