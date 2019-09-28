Звезда «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих: «Хочу дойти до финала в «Битве экстрасенсов»!»

Для Вилмы участие в проекте – приз, который она получила вместе с золотой медалью. Интересно, что в «Битве» будет участвовать и еще одна ученица «Школы экстрасенсов» — Ирина Игнатенко, с которой у Вилмы Генрих было немало разногласий. Портал Teleprogramma.pro поговорил с ней о том, что происходит в ее жизни после «Школы» и о планах на «Битве».

— Как изменилась ваша жизнь после победы в «Школе экстрасенсов»?

— Сказать, что она как-то кардинально изменилась, я не могу. Но речь пойдет о качестве и объемах. После «Школы экстрасенсов» обо мне узнало гораздо больше людей, мне пишут, приходят на мои семинары. Я вернулась к практике, провожу семинары, двухнедельные онлайн-ретриты на определенные темы. Веду личные приемы, хотя раньше мне было интереснее работать с группой. Признаюсь, что сначала мне было страшно работать индивидуально с людьми. Очень хорошо помню свою первую личную встречу, на которую пришла девушка. И у меня неожиданно включился такой информационный поток, что даже не заметила, как пошли эти полтора часа. Страх ушел, после этого провела огромное количество личных приемов. И без ложной скромности скажу, что у меня не было ни одного провального приема. Каждый человек ушел от меня измененным. Это очень ценно.

— Поддерживаете ли вы отношения с Константином Гецати после шоу?

— К сожалению, нет. Так получилось, и это никак не связано с личными переживаниями или конфликтами. Каждый занимается своим делом. После «Школы экстрасенсов» я очень быстро погрузилась в эту сферу, у меня начались поездки, приемы и работа. То же самое и у Константина. Мы с головой погрузились в работу. Поддерживали связь через Whats App, пару раз встретились, чтобы обсудить, как у нас дела. Кстати, я спрашивала у Константина относительно «Битвы экстрасенсов», он дал некоторые наставнические советы. Но сейчас мы с головой в своих процессах и не можем поддерживать плотное общение, которое было во время проекта.

— Были ли сомнения насчёт участия в «Битве экстрасенсов»?

— До последнего момента оттягивала принятие решения. С одной стороны, понимала, что мне как победительнице «Школы экстрасенсов» открыт путь на проект без кастинга. С другой стороны, честно скажу, что не скучала по съемочному процессу. Когда надо было принять окончательное решение, засомневалась. Не лучше ли будет посвятить эти 4 месяца работе? Было жаль забрасывать рабочий процесс. Но потом перестала слушать свой ум и решила, что у меня есть возможность пройти новый этап, получить новый опыт. Попробовать себя уже без помощи наставников. Сейчас понимаю, что это было правильным решением.

— Вы ожидали увидеть среди участников Ирину Игнатенко? Какие эмоции у вас это вызвало?

— На самом деле, изначально была уверена, что Ира не пойдет в «Битву экстрасенсов». Она была в своем рабочем процессе. Но так как у меня хорошо развита интуиция, в какой-то момент поняла, что Ира все же будет участвовать. Хотя не знала этого до последнего, до тех пор, пока не вошла в первый раз в готический зал, где как раз снимаются общие церемонии. У меня не было никакой реакции, потому что внутренне была готова к тому, что ее увижу там. Несмотря на то, что у нас были некоторые разногласия в рамках «Школы экстрасенсов», и которые возможно продолжатся и на «Битве», у каждой из нас своя жизнь. И если она не будет нарушать моих личных границ, то пусть проходит испытания и участвует в проекте. Ели же будут какие-то поползновения в мою сторону, то всегда смогу дать отпор.

— Как соперники отнеслись к тому, что вы стали участницей без прохождения кастинга?

— На удивление спокойно. Ничего криминального в мою сторону высказано не было. Когда Марат Башаров спросил, справедливо ли мое участие в проекте, никто ничего ему не возразил, а некоторые даже меня поддержали. Вообще, возмущение было бы странным, потому что кастинг – это три дня испытаний. А я проходила испытания 3,5 месяца. И доказала, что имею право стоять здесь в Готическом зале. Это мое место по праву!

— Чувствуете свое преимущество? Как вы настроены на участие?

— Преимущество мое заключается лишь в том, что я уже понимаю, как это будет происходить. Знаю структуру съемочного процесса, не боюсь камер. Понимаю, что будут нарушены временные режимы, будут командировки, недосыпы и «недоеды». Чувствую ли преимущество, что являюсь победителем «Школы»? Нет. Нахожусь на равных со всеми участниками «Битвы экстрасенсов». Готова показать свои силы, качнуть энергию, проходить все испытания и прикрываться «Школой» никогда не буду. Сделаю все, чтобы быть в финале.

— Что вы ожидаете от участия в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов»?

— Я не живу ожиданиями, живу моментом, и в этом сила. Прошлое осталось в прошлом, «Школа экстрасенсов» осталась там же. Ожидания очень часто становятся похожи на иллюзии. Когда ты выстраиваешь что-то в своей голове, живешь этим, настраиваешь себя. Я так не хочу. Сегодня отдыхаю, а завтра у нас съемки. Как они пройдут, какие будут испытания и как себя покажу? Этого не знаю.

Смотрите «Битву экстрасенсов» по субботам в 19.30 на ТНТ.