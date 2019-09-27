Волочкова проверит способности участников новой «Битвы экстрасенсов»

До старта юбилейного 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ времени остается совсем немного. В кастинге мистического шоу приняли участие сотни экстрасенсов. Те, кто сумел проявить свои необычные способности, предстанут перед зрителями в его первых выпусках.

По традиции, участников проекта ждут неожиданные и серьезные испытания. В частности, таланты медиумов проверит сама Анастасия Волочкова, которой в новом сезоне предложили стать «Мистером Х».

За одиннадцать лет существования «Битвы экстрасенсов» поклонники программы успели повидать всякое. Но и в этот раз создатели шоу найдут, чем удивить даже самых искушенных зрителей. В новых выпусках будет еще больше мистического, появятся неоднозначные и откровенно странные персонажи, а сюжетные повороты проекта окажутся весьма неожиданными.

Ожидается, что на шоу появится и победительница «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих. Ранее она признавалась, что собирается принять в нем участие, предварительно посоветовавшись с наставником Константином Гецати.

Показ нового сезона «Битвы экстрасенсов» телеканал ТНТ начнет уже в субботу, 28 сентября, в 19.30.