ТВ-проекты

Волочкова проверит способности участников новой «Битвы экстрасенсов»

В юбилейном сезоне мистического шоу ТНТ балерина стала «Мистером Х».

Волочкова проверит способности участников новой «Битвы экстрасенсов»
Анастасия Волочкова в банкетном зале Safisa. Фото: КП/Вислов Иван

До старта юбилейного 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ времени остается совсем немного. В кастинге мистического шоу приняли участие сотни экстрасенсов. Те, кто сумел проявить свои необычные способности, предстанут перед зрителями в его первых выпусках.

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. Фото: пресс-служба телеканала

По традиции, участников проекта ждут неожиданные и серьезные испытания. В частности, таланты медиумов проверит сама Анастасия Волочкова, которой в новом сезоне предложили стать «Мистером Х».

За одиннадцать лет существования «Битвы экстрасенсов» поклонники программы успели повидать всякое. Но и в этот раз создатели шоу найдут, чем удивить даже самых искушенных зрителей. В новых выпусках будет еще больше мистического, появятся неоднозначные и откровенно странные персонажи, а сюжетные повороты проекта окажутся весьма неожиданными.

Ожидается, что на шоу появится и победительница «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих. Ранее она признавалась, что собирается принять в нем участие, предварительно посоветовавшись с наставником Константином Гецати.

Показ нового сезона «Битвы экстрасенсов» телеканал ТНТ начнет уже в субботу, 28 сентября, в 19.30.

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. Фото: пресс-служба телеканала
Новый сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. Фото: пресс-служба телеканала
Новый сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. Фото: пресс-служба телеканала
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Битва экстрасенсов»Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиБитва экстрасенсов новый сезонПрограмма «Битва экстрасенсов»шоу "Битва экстрасенсов"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова проверит способности участников новой «Битвы экстрасенсов»
Интересно?
Поделись с друзьями: