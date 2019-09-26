ТВ-проекты

«Наконец-то дождалась»: Чехова объявила о своем новом телепроекте

Ведущая поделилась с подписчиками в соцсети новостями о своем новом шоу.

«Наконец-то дождалась»: Чехова объявила о своем новом телепроекте
Анфиса Чехова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками радостной новостью: она начинает участвовать в новом проекте на телевидении. В связи с этим ведущая опубликовала фото, на котором стремительно идет по залитой солнцем улице. «Примерно такое у меня сегодня настроение», — объяснила звезда. 

Анфиса рассказала, что когда-то бралась за все проекты просто для того, чтобы «не выпасть из обоймы». Она признается, что делала все, чтобы ее «не забыли», лишь бы иметь работу. Однако с появлением Instagram, как признается Чехова, она стала более избирательно подходить к проектам. «Теперь регулярно отказываюсь от разных предложений, которые, я знаю, ни меня, ни зрителя не сделают лучше!» — добавляет она. 

Чехова отмечает, что когда ей предлагают проект, «от которого душа просится в пляс», она соглашается, не раздумывая. По всей видимости, именно о таком проекте и идет сейчас речь. Подробностей Чехова не раскрыла, пообещав все рассказать позднее. 

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«Наконец-то дождалась»: Чехова объявила о своем новом телепроекте
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