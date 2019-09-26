Светлана Зейналова: «Только муж может сказать, что в платье я толстая!»  

Сама же Светлана Зейналова считает, что в ее успехе есть заслуга и ее мужа Дмитрия Ленского.

«Хоть я и успешная женщина, но мне очень важна поддержка моего супруга, — рассказала Teleprogramma.pro телеведущая. — Кто же еще посидит с детьми, когда мне надо срочно убежать по делам? Или кто, кроме мужа, скажет мне откровенно: «Сними немедленно это платье! Ты в нем толстая!». Только он, больше никто не посмеет рот открыть. А муж может мне заявить: «Что на тебе за брюки?! Ты что их, с мертвого китайского атамана сняла?». Но вот я Диму никогда не критикую, потому что мужчину обижать нельзя. Иначе он перестанет кушать мой борщ!».

На церемонии, проходившей в Golden Palace, награждали лучших представительниц прекрасного пола за достижения в самых разных областях: бизнесе, науке, спорте, музыке, кинематографе. Светлана Зейналова поделилась с нами своим видением успешной женщины.

«Современная успешная женщина должна быть практически идеальна, как богиня, — говорит Светлана. — У нее должна быть замечательная семья – любимый муж, любимые дети и все, что к этому прилагается. Потому что для любой женщины семья была, есть и будет самым главным в ее жизни. Ну и, конечно, важно преуспевать в той профессии, которую ты выбрала. Можно быть кем угодно: профессором, врачом, учителем, актрисой. Главное, чтобы то, чем ты занимаешься, доставляло удовольствие тебе, и людям, с которыми ты соприкасаешься в работе. Вот что определяет настоящий успех».

Организатором премии выступила продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.

А вы что вкладываете в понятие «успешная женщина»?