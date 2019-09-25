Саша Черно решила усыновить ребенка, если не сможет родить сама

Звезда шоу «Дом-2» заявила, что дает себе срок в полтора года, после чего подумает о том, чтобы взять ребенка из детского дома.

В тизере очередного выпуска шоу «Бородина против Бузовой» появилась информация о том, что участница проекта «Дом-2» Саша Черно беременна. Ведущая Ольга Бузова создала интригу, задав вопрос о том, от кого собирается родить Саша. Та решила ответить в социальных сетях.

На своей странице в Instagram Черно предложила задать ей любой вопрос. Большая часть подписчиков, разумеется, начала интересоваться, соответствует ли действительности информация о ее беременности. Саша ответила категорично: «Я не беременна!!!» Она также добавила, что этот вопрос ей задали как минимум 100 раз.

На вопрос о том, готова ли она взять ребенка из детского дома, если не родит сама в течение полутора лет, Саша дала положительный ответ. «У меня была мечта родить своего, а второго взять из детского дома», — добавила девушка.