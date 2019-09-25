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Саша Черно решила усыновить ребенка, если не сможет родить сама

Звезда шоу «Дом-2» заявила, что дает себе срок в полтора года, после чего подумает о том, чтобы взять ребенка из детского дома.

Саша Черно решила усыновить ребенка, если не сможет родить сама
Ольга Черно. Фото: https://www.instagram.com/sasha_cherno93_official

В тизере очередного выпуска шоу «Бородина против Бузовой» появилась информация о том, что участница проекта «Дом-2» Саша Черно беременна. Ведущая Ольга Бузова создала интригу, задав вопрос о том, от кого собирается родить Саша. Та решила ответить в социальных сетях. 

На своей странице в Instagram Черно предложила задать ей любой вопрос. Большая часть подписчиков, разумеется, начала интересоваться, соответствует ли действительности информация о ее беременности. Саша ответила категорично: «Я не беременна!!!» Она также добавила, что этот вопрос ей задали как минимум 100 раз. 

На вопрос о том, готова ли она взять ребенка из детского дома, если не родит сама в течение полутора лет, Саша дала положительный ответ. «У меня была мечта родить своего, а второго взять из детского дома», — добавила девушка. 

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиКсения БородинаОльга БузоваСаша Черно
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Саша Черно решила усыновить ребенка, если не сможет родить сама
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