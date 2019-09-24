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Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале

Корреспондент Тeleprogramma.pro поговорила с режиссером вокального проекта «Щас спою».

Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале
Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

Новое вокальное шоу «Щас спою» стартует на Первом канале 6 октября. Его главное отличие от популярнейшего «Голоса» в том, что здесь участниками будут люди, которые никогда не предпринимали попыток петь профессионально или даже брать уроки вокала. Более того, у них напрочь отсутствует музыкальный слух и способность петь — есть только желание. 

Шоу «Щас спою»
Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

Корреспондент teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко пообщалась постановщиком шоу Феликсом Михайловым. Режиссер признался, что поначалу его слух с трудом выдерживал пение конкурсантов. Более того, некоторые члены съемочной группы к вечеру чувствовали недомогание. 

Михайлов рассказал, что самым трудным испытанием было слушать первые сто человек. «И как мы за них радовались, когда тридцать человек вышли в финал, и ты понимаешь, что это уже можно слушать!» — признался Михайлов. 

Сотрудница пресс-службы Первого канала Светлана Воронина рассказала о своих впечатлениях так: «Ух, они, конечно, поют ужасно! Но все еще и зависит от того, как ты это все смотришь, как ты к этому относишься». Светлана была свидетелем съемок и утверждает, что живьем «артистов» слушать не так трудно, как с экрана телевизора. 

Она добавила, что важную роль в программе играет монтаж. Зрители смогут увидеть трансформацию в режиме «реального времени». Сначала участники исполнят песню без подготовки, а второй раз — после занятий с профессионалами. На экране на это уйдет несколько минут, а в реальности занятия длились месяц. 

Шоу «Щас спою»
Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян. Режиссер Феликс Михайлов рассказал, что работать с шоуменом было «забавно». По его словам, Гарик полностью включался в работу и помогал разрядить обстановку юмором. 

Феликс отметил, что задача шоу — показать, как из обычного человека «на ровном месте» можно сделать звезду. Он убежден: такого яркого шоу в сочетании с реалистичностью на телевидении давно не было. 

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Тэги:

«Голос» и «Голос. Дети»«Щас спою»Гарик Мартиросянновое музыкальное шоуПервый каналроссийское телевидение
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Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале
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