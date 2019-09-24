Гарик Мартиросян будет оценивать людей без слуха и голоса

После ошеломительного успеха шоу «Голос» и его «ответвлений» Первый канал решил запустить новую вокальную программу. Ее главным отличием от предыдущих станет то, что к участию в состязании допускаются люди, у которых нет профильного образования и, более того, отсутствуют музыкальный слух и вокальные данные. Оценивать конкурсантов будет известный шоумен Гарик Мартиросян.

Как рассказали представители канала, в отборочном туре захотело принять участие большое количество зрителей. Однако в основной конкурс были отобраны лишь 30. В каждом выпуске будут состязаться пять человек. Победителем выберут того, чье пение окажется наиболее сносным и за кого проголосует большинство зрителей в зале. Пилотный выпуск шоу выйдет уже в начале октября.

Интересно, что основным задание будет исполнение одной и той же песни дважды. Сначала конкурсант споет композицию под аккомпанемент фортепиано. А затем в течение месяца с ним будут работать специалисты. Зрители должны будут оценить, насколько за это время улучшились артистические характеристики и вокальные данные участника. Оба выступления будут демонстрироваться в одном эпизоде.

Сам Гарик Мартиросян рассказал, что серьезно относится к музыке, однако в рамках такого «капустника» юмор и веселье допустимы. Он добавил, что все регулярно слышат, как знакомые или близкие пытаются исполнить песню, заставляя своим тембром друзей испытывать «душевные муки». По его словам, программа даст таким людям возможность сделать «один маленький шажок вперед».