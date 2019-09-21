Победитель «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко: «Я стал слышать голоса и понял, что это дар»

Экстрасенс рассказал о том, как у него появились способности, и что помогло ему победить в проекте.

В преддверии 20-го сезона «Битвы экстрасенсов», который стартует на ТНТ 28 сентября, мы поговорили с победителем прошлого сезона Тимофеем Руденко. Какие сложности могут поджидать участников на проекте? Как стать лучшим, несмотря на конкуренцию? Об этом читайте на портале Teleprogramma.pro.

— В вашей биографии сказано, что вы в подростковом возрасте потеряли мать. Это событие сказалось на ваших экстрасенсорных способностях?

— Потеря мамы никак не повлияла на мои способности. Когда мама умерла, я еще придерживался достаточно атеистических взглядов, не думал о многих вещах, хотя впервые стал задумываться о смерти и о том, что там после нее. А вот уход отца повлиял на меня намного сильнее.

— Когда вы поняли, что обладаете даром? Как это проявилось впервые?

— Первые мои способности как раз проявились после смерти отца. Я стал слышать голоса. Потом у меня появился наставник и я понял, что это дар, а не болезнь, как думал в начале. Только с наставником я осознал, что это возможность помогать людям.

— В вашем роду ясновидение — семейный дар или ваш случай уникален?

— На самом деле, я совсем недавно узнал, что моя мама тоже занималась эзотерикой, так что можно сказать, что это занятие у нас семейное. Но я убежден, что одной наследственности не достаточно. Необходимо этим заниматься, причем серьезно. Я уверен, что каждый человек, который всерьез займется эзотерикой, сможет добиться успехов.

— Почему вы решили прийти на «Битву экстрасенсов»?

— Я хотел попасть на «Битву экстрасенсов», чтобы доказать самому себе, что я многое могу. Показать своей наставнице публичную деятельность эзотерика. И показать врачам, что это не болезнь, а дар и возможность помогать людям.

— Вы стали победителем 19-го сезона. Какое испытание далось труднее всего?

— Самые сложные в эмоциональном плане испытания были связаны с детскими смертями. Когда ты сталкиваешься с человеческим горем и должен в конкурентной борьбе не только объяснить, что произошло, но и помочь. В данном случае приходилось забывать про борьбу и быть нацеленным только на помощь. Вообще, в преддверии нового 20-го сезона хочу сказать, что «Битва экстрасенсов» — это сложный проект. И поиск сложен, и другие испытания, которые придумывают создатели.

— А кого из соперников вы бы назвали самым серьезным для вас лично?

— Прежде всего, это камеры, которые, действительно, мешают. Особенно если у тебя не было опыта занятий эзотерикой на камеру. Потом это наблюдатели, которые есть на испытаниях. Это самые обычные люди, по-разному настроенные. Кто-то тебе верит, кто-то нет, но все хотят получить доказательства. Да и ведущий, который пытается тебя сбить, тоже становится неким соперником. Сами соперники у меня были очень достойные: Аида Грифаль, Григорий Кузнецов, Манана Моршунова, Юлий Котов. Много сильных эзотериков, ведь в этом проекте собрались лучшие.

— На «Битве экстрасенсов» принято вставлять магические палки в колеса? Кто-нибудь пользовался силами, чтобы сбить противника с пути?

— Возможно, принято вставлять палки в колеса. Наш сезон был достойным и на себе я этого не ощутил. Но такое, я думаю, может быть. Надо понимать, что ты идешь на эзотерический проект, конкуренция может быть разноплановой, надо подумать о своей защите, отвлечься от всего, сконцентрироваться и проходить испытания. Надо помнить, что главная цель – помощь людям. Все остальные цели уже не так важны.

— Как вы думаете, почему иногда и сильные экстрасенсы ошибаются?

— Экстрасенсы – это не боги, это люди. И как все нормальные люди, экстрасенсы тоже совершают ошибки! К тому же многое зависит от настроения, от настроя. В «Битве экстрасенсов» очень разноформатные испытания. И честно могу сказать, что в некоторых испытаниях я даже не знал, как себя вести. Например, нужно угадать человека по голосу. А я никогда этого не делал, никогда не занимался таким. Естественно, можно ошибиться. Участники очень волнуются, на них смотрят камеры – все это может сказаться на результате.

— Вы говорите, что ваш дар — это способ помогать людям. Многим вы помогли? Расскажите о самом запоминающемся примере.

— Да, конечно, помогал. У меня достаточно много благодарных близких уже мне пациентов. Помощь бывает очень разной. Кто-то пришел, потому что устал от одиночества. Кто-то уверен, что на нем какая-то негативная эзотерическая программа, и ее надо снять. Кто-то хочет просто успокоиться, потому что есть вина перед умершим человеком. Но вообще есть некая этика экстрасенса, как и врача, которая не позволяет рассказывать о случаях, с которыми обращаются.

— Что вы думаете насчет разоблачителей проекта, которые сейчас ведут себя очень активно?

— Эзотериков и экстрасенсов разоблачали всегда, еще со времен инквизиции. Это абсолютно нормально.

— Как думаете, почему многие экстрасенсы после «Битвы экстрасенсов» внезапно перестают заниматься магией?

— «Битва экстрасенсов» многое расставляет по местам. Кто-то идет на проект пробовать свои силы, но понимает, что это не его, перестает этим заниматься. Не все готовы помогать людям после, ведь работа с людьми – это достаточно нелегкий процесс, процесс прозаичный. Не все, повторюсь, к нему готовы.

Вы верите, что в мире есть люди со сверхспособностями, которые могут видеть прошло будущее и даже изменять его? Если да, то 20-й сезон «Битвы экстрасенсов» смотрите с 28 сентября в 19.30 на ТНТ!