«Было страшно»: Бадоева рассказала о съемках нового сезона «Жизни других»

На Первый канал вернулась программа о путешествиях «Жизнь других». Ее ведет Жанна Бадоева. По словам актрисы, летний перерыв был лишь для зрителей. Как только команда закончила работать над первым сезоном в мае, то уже в начале лета начались съемки второго. Они продолжатся до конца года.

Обычно телеведущие ходят на различные процедуры и даже посещают пластического хирурга, чтобы подготовиться к новым выпускам своего шоу. У Жанны на подобное попросту не было времени, пишет «Комсомольская Правда».

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«Перезагрузки» между сезонами не было. К пластическому хирургу не ходила, если понадобится, то не вижу в этом ничего страшного, главное, всегда знать чувство меры», — высказалась экс-супруга Алана Бадоева.

В предстоящем сезоне программы «Жизнь других» зрители Первого канала узнают много нового. Раскрывать все фишки Жанна не стала, однако некоторые особенности мест, где шли съемки, все же озвучила.

«На Кубе всем жителям выдают бесплатную еду раз в месяц по специальным книжкам, вне зависимости от твоего благосостояния. А в курсе ли вы, что на Сейшелах всем заправляют женщины — они главные добытчики», — поделилась телеведущая.

Во время съемок не обошлось и без опасных прецедентов. Один из таких произошел в Доминиканской Республике. Во время урагана в этой стране быстро меняется погода. После нескольких солнечных дней местные попросили не покидать команду канала свою виллу. Их прогноз оказался правдив – ветер был такой силы, что у бассейна с корнем вырвало дерево, а в одной из комнат разлетелось стекло.

«Было ощущение, что сейчас мы все умрем…Страшно было до жути. Но через час снова вышло солнышко, будто ничего и не было», — вспомнила тот момент Бадоева.

Напомним, телеведущая вместе с семьей уже на протяжении нескольких лет живет в Италии. В 2014-м она в третий раз вышла замуж, ее супругом стал бизнесмен Василий Мельничин.