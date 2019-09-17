Телеканал ТНТ анонсировал выход 20 сезона «Битвы экстрасенсов»

Телеканал ТНТ озвучил дату выхода 20, юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов». Ожидается, что новые выпуски будут наполнены еще большим количеством мистики, а в кадре появятся новые, неоднозначные и откровенно странные персонажи. Продюсеры же обещают, что зрители увидят неожиданные сюжетные повороты уже в первом выпуске.

На кастинг в телепроект, проходящий в Джамгаровском парке, пришло много желающих попробовать свои силы. Среди потенциальных участников были замечены и уже знакомые зрителям лица: так, повторно пройти испытания пожелали участники «Школы экстрасенсов» Ирина Игнатенко и Диана Гончаренко. Первая запрещала направлять на себя камеры и всюду передвигалась в сопровождении двух телохранителей. Попали ли ученицы Свами Даши в основной состав, станет известно только к началу сезона.

Портал «Вокруг.TV» отмечает, что грядущий 20 сезон по праву может считаться самым интернациональным – принять участие в съемках пожелали колдуны, шаманы, медиумы из Грузии, Латвии, Китая, Италии и Испании.

Поклонники экстрасенсорного шоу ожидают появления и победительницы «Школы экстрасенсов» Вилмы Генрих. В беседе с журналистами она призналась, что намерена принять участие, предварительно посоветовавшись с наставником Константином Гецати. В рамках нового шоу Генрих намерена продолжать наращивать личностные и профессиональные обороты. Первый выпуск выйдет в эфир 28 сентября.