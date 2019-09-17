ТВ-проекты

Телеканал ТНТ анонсировал выход 20 сезона «Битвы экстрасенсов»

Зрители ждут появления новых, неоднозначных персонажей в грядущих выпусках.

Телеканал ТНТ анонсировал выход 20 сезона «Битвы экстрасенсов»
Фото: https://www.instagram.com/p/B1tyj7rp_tK/

Телеканал ТНТ озвучил дату выхода 20, юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов». Ожидается, что новые выпуски будут наполнены еще большим количеством мистики, а в кадре появятся новые, неоднозначные и откровенно странные персонажи. Продюсеры же обещают, что зрители увидят неожиданные сюжетные повороты уже в первом выпуске.

На кастинг в телепроект, проходящий в Джамгаровском парке, пришло много желающих попробовать свои силы. Среди потенциальных участников были замечены и уже знакомые зрителям лица: так, повторно пройти испытания пожелали участники «Школы экстрасенсов» Ирина Игнатенко и Диана Гончаренко. Первая запрещала направлять на себя камеры и всюду передвигалась в сопровождении двух телохранителей. Попали ли ученицы Свами Даши в основной состав, станет известно только к началу сезона.

Портал «Вокруг.TV» отмечает, что грядущий 20 сезон по праву может считаться самым интернациональным – принять участие в съемках пожелали колдуны, шаманы, медиумы из Грузии, Латвии, Китая, Италии и Испании.

Поклонники экстрасенсорного шоу ожидают появления и победительницы «Школы экстрасенсов» Вилмы Генрих. В беседе с журналистами она призналась, что намерена принять участие, предварительно посоветовавшись с наставником Константином Гецати. В рамках нового шоу Генрих намерена продолжать наращивать личностные и профессиональные обороты. Первый выпуск выйдет в эфир 28 сентября.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

20 сезонБитва экстрасенсов новый сезонПрограмма "Битва экстрасенсов"телеканал ТНТэкстрасенсы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Телеканал ТНТ анонсировал выход 20 сезона «Битвы экстрасенсов»
Интересно?
Поделись с друзьями: