Ведущие шоу «Импровизация» поиграли с молнией

Пока зрители канала ТНТ замерли в ожидании нового сезона шоу «Импровизация», его ведущие Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов были заняты его подготовкой. Одним из самых сложных этапов оказались съемки заставки шоу. В своем «Импровлоге» в YouTube артисты поделились бэкстейджем производства видео.

Ведущие провели для зрителей небольшую экскурсию по съемочной площадке и познакомили со всеми участниками съемок. Режиссером видео выступил Роман Новиков, известный своими работами с Comedy Club. Важную роль сыграл и «таинственный» итальянец, про которого Арсений Попов сказал, что он «все равно ничего не поймет». Им оказался арт-директор канала Джорджио Шварц.

По сюжету ролика, каждый из комиков появляется в кадре с каким-либо предметом в руке и пытается его удержать, что ни у одного из них, конечно, не выходит. Может, дело в том, что предметы созданы с помощью компьютерной графики. Так, Дмитрию Позову достался баскетбольный мяч, Сергею Матвиенко `— огромный средневековый меч, Арсению Попову — коктейльный шейкер, а Антону Шастуну — разряд молнии.

Как оказалось, ролик снимался более восьми часов. При этом хронометраж самой заставки составит всего 15 секунд.