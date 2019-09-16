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Ведущие шоу «Импровизация» поиграли с молнией

Шоумены представили видео о съемках заставки нового сезона с множеством эффектов.

Ведущие шоу «Импровизация» поиграли с молнией
Ведущие шоу «Импровизация» поупражнялись с мечом. Фото: YouTube/«Импровлог»

Пока зрители канала ТНТ замерли в ожидании нового сезона шоу «Импровизация», его ведущие Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов были заняты его подготовкой. Одним из самых сложных этапов оказались съемки заставки шоу. В своем «Импровлоге» в YouTube артисты поделились бэкстейджем производства видео. 

Ведущие провели для зрителей небольшую экскурсию по съемочной площадке и познакомили со всеми участниками съемок. Режиссером видео выступил Роман Новиков, известный своими работами с Comedy Club. Важную роль сыграл и «таинственный» итальянец, про которого Арсений Попов сказал, что он «все равно ничего не поймет». Им оказался арт-директор канала Джорджио Шварц. 

По сюжету ролика, каждый из комиков появляется в кадре с каким-либо предметом в руке и пытается его удержать, что ни у одного из них, конечно, не выходит. Может, дело в том, что предметы созданы с помощью компьютерной графики. Так, Дмитрию Позову достался баскетбольный мяч, Сергею Матвиенко `— огромный средневековый меч, Арсению Попову — коктейльный шейкер, а Антону Шастуну — разряд молнии. 

Как оказалось, ролик снимался более восьми часов. При этом хронометраж самой заставки составит всего 15 секунд. 

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Тэги:

Антон ШастунАрсений ПоповДмитрий ПозовКанал "ТНТ"Сергей МатвиенкоШоу "Импровизация"

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Ведущие шоу «Импровизация» поиграли с молнией
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