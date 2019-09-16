Племянник Числова предположил, что к смерти актера причастна родственница

В конце лета друзья актера Александра Числова забили тревогу. Оказалось, что мужчина больше месяца не выходил из квартиры, а также 10 дней ничего не ел и не пил. Когда съемочная группа Андрея Малахова приехала к артисту, то обнаружила его истощенным и сильно похудевшим. После уговоров, мужчина согласился лечь в больницу. Как оказалось, по неизвестным причинам он решил, что сожитель, Денис Сердюков, хочет его отравить и завладеть его имуществом.

Тогда в студии выяснилось, что Числов страдал алкоголизмом. Он переписал свою квартиру на племянницу Светлану, а потом стал бояться, что его убьют из-за недвижимости. Однако актер поздно обратился к врачам. 29 августа он скончался из-за обострения пневмонии. Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен артисту. Как оказалось, Светлана скрывала, что у нее есть родной брат Владимир Андрианов. Мужчина не знал, в каком бедственном положении находился его родственник в последние месяцы жизни.

«Не так давно ушел мой родной дядя. Самое страшное, что об этом я узнал только из вашей передачи. Я был очень шокирован в этот день. Я не представлял, что такое может случиться в наше время», — признался родственник Числова.

Он живет в Северодвинске, поэтому не был близок с актером. Владимир вспомнил, что последний раз общался с дядей, когда тот побывал у бабушки в деревне.

«Он разговаривал со мной уже на пути в Москву. Голос у него был веселый. Он рассказывал мне о своих планах на будущее», — поделился мужчина. Он возмутился из-за того, что сестра ему ни о чем не говорила. Андрианов был поражен, когда увидел кадры с изнеможенным Числовым, сделанные за несколько дней до его смерти.

«Если бы я знал об этом раньше, то собрался и просто примчался в Москву. Взял бы свою семью, и мы бы помогли моему дяде, отвезли его в больницу, но Света ничего мне не сказала», — заявил Владимир.

По его словам, после прошлого эфира он связался с сестрой, но она упрекнула его в том, что молодой человек заинтересовался происходящим, когда уже нужно делить наследство.

«Но я не претендую на эту квартиру. Она мне не нужна. Скорее всего, у нее давно уже были планы на это наследство и она могла все это специально делать, не говорить родственникам, чтобы все прошло тихо, мирно, чтобы никто не узнал, но она ошиблась», — добавил племянник Числова.

Он также отметил, что деятельность Светланы связана с недвижимостью. Скорее всего, она работает риэлтером. Владимир вспомнил, что у них была тетя, которая в свое время тоже переписала недвижимость на племянницу, чтобы та за ней ухаживала. Многие гости в студии заподозрили, что родственница актера действительно могла молчать о его болезненном состоянии намеренно, чтобы быстрее завладеть его недвижимостью.

А вы как считаете, племянница могла спасти Числова от смерти?