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Савичева сообщила о завершении съемок четвертьфинала «Новой звезды»

Певица рассказала о словесных баталиях членов жюри музыкального конкурса.

Савичева сообщила о завершении съемок четвертьфинала «Новой звезды»
Юлия Савичева/фото: globallookpress.com

Юлия Савичева — невероятно занятая девушка: то она клипы снимает, то с концертами гастролирует, то участвует в каких-то проектах. Вот и теперь звезда поделилась новостями о музыкальном конкурсе, в съемках которого она была задействована. В своем Instagram Юлия сообщила, что в Москве завершились съемки четвертьфинала ежегодного всероссийского телевизионного конкурса исполнителей песни «Новая звезда». 

«Отсняли четвертьфинал «Новой звезды»! Всего не расскажу, но скажу только одно — это было очень интересно!», — написала певица. 

По ее словам, в этот раз члены жюри неоднократно вступали в словесные баталии по поводу выступления того или иного исполнителя. А судействуют в этом сезоне Максим Дунаевский, Юрий Николаев, Зара, Роман Емельянов.

Савичева также отметила очень талантливых конкурсантов, которые приехали на конкурс со всех регионов страны, и профессиональную работу съемочной команды телешоу. Кстати, ведет программу Оскар Кучера.

«Четыре дня марафона-съемок позади, а это значит что я могу наконец-то себе позволить медовый тортик », — похвасталась артистка.

Она также сообщила, что в эфир запись конкурса выйдет в ноябре на телеканале «Звезда».

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Instagramмузыкальный конкурстелеканал "Звезда"Юлия Савичева

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Савичева сообщила о завершении съемок четвертьфинала «Новой звезды»
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