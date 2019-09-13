Дубль два: Собчак и Богомолов поженятся на Первом канале

В то время как все следят за эпатажной свадебной церемонией Ксении Собчак и Константина Богомолова с катафалком, повторное бракосочетание режиссера и бывшего кандидата в президенты покажут в эфире Первого канала. Шуточную версию бракосочетания подготовило шоу Ивана Урганта. Записали программу еще в минувшую среду.

В отличие от реального торжества, на телеверсии Ксения появилась в строгом костюме кремового цвета, а ее избранник предпочел драматический черный. Ведущий Иван Ургант взял на себя сразу три функции: он сыграл Святого Валентина, Амура и сотрудницу ЗАГСа.

Шоу не обошлось без интервью. Во время беседы молодожены признались во взаимной антипатии при первом знакомстве. Ксения сочла своего будущего супруга «скучным», тот же применил к ней эпитет «поверхностная». Впоследствии оба изменили свои взгляды друг на друга.

В эфир шоу «Вечерний Ургант» с бракосочетанием Собчак и Богомолова выйдет 13 сентября сразу после шоу «Голос 60+».