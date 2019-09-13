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Дубль два: Собчак и Богомолов поженятся на Первом канале

Зарегистрирует брак Иван Ургант.

Дубль два: Собчак и Богомолов поженятся на Первом канале
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В то время как все следят за эпатажной свадебной церемонией Ксении Собчак и Константина Богомолова с катафалком, повторное бракосочетание режиссера и бывшего кандидата в президенты покажут в эфире Первого канала. Шуточную версию бракосочетания подготовило шоу Ивана Урганта. Записали программу еще в минувшую среду. 

В отличие от реального торжества, на телеверсии Ксения появилась в строгом костюме кремового цвета, а ее избранник предпочел драматический черный. Ведущий Иван Ургант взял на себя сразу три функции: он сыграл Святого Валентина, Амура и сотрудницу ЗАГСа. 

Шоу не обошлось без интервью. Во время беседы молодожены признались во взаимной антипатии при первом знакомстве. Ксения сочла своего будущего супруга «скучным», тот же применил к ней эпитет «поверхностная». Впоследствии оба изменили свои взгляды друг на друга. 

В эфир шоу «Вечерний Ургант» с бракосочетанием Собчак и Богомолова выйдет 13 сентября сразу после шоу «Голос 60+». 

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Тэги:

Звездная свадьбаИван УргантКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов

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Дубль два: Собчак и Богомолов поженятся на Первом канале
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