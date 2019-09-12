Ивлеева и Бедняков поменялись лицами с помощью Snapchat

Похоже, новый сезон «Орла и решки» будет еще более смешным, чем мы могли себе представить.

Анастасия Ивлеева утром 12 сентября рассмешила своих подписчиков в Instagram, опубликовав на своей странице видео, сделанное с помощью приложения Snapchat. Лицо Насти досталось ее партнеру по «Орлу и решке» Андрею Беднякову, а она, в свою очередь, обзавелась симпатичной усатой физиономией и стала похожа на солиста группы «Little big».

«Орел и Решка. Ивлеев VS Беднякова. Скоро. Признайся что ждёшь», — написала Ивлеева под видео. «Всем привет! С вами Боярский и Винировый Рэпер Стас», — добавил в комментариях Андрей.

Подписчикам телеведущей шутка очень понравилась, многие признались, что пересмотрели ролик уже не один десяток раз.

Напомним, недавно стало известно, что Ивлеева и Бедняков станут ведущими нового сезона «Орла и решки». Судя по stories Насти, съемки уже начались и ведущие в сопровождении операторов отправились на поиски приключений.