Звезда реалити-шоу «Порча» Тамара: «Я вижу то, чего не видят другие люди»

Женщина с неординарными способностями по имени Тамара помогает людям в новом реалити-шоу «Порча» на телеканале «Dомашний». Teleprogramma.pro пообщалась с ней.

Про саму Тамару почти ничего не известно – она не любит афишировать свою личную жизнь и редко появляется на публике. Но порталу Teleprogramma.pro Тамара все же рассказала о том, кому и как помогает, используя свои способности.

— Как вы открыли в себе ваш дар? Это потомственное?

— Мой дар, и то, как он ко мне пришел – это очень личное. А о личном я не рассказываю. Не могу делиться такой информацией. Вообще, не люблю, когда меня называют ясновидящей, экстрасенсом, целителем, ворожеей, ведьмой и так далее. Просто у меня есть некие способности, позволяющие мне помогать людям. Скажем так: я вижу то, чего не видят другие люди. Например, порчу, если она есть на человеке. И могу подсказать, как справиться с проблемой, которую нельзя решить традиционными способами. Помощь людям я практикую давно. Сначала помогала только друзьям и близким. Потом оказалось, что все, что я говорю – сбывается. Тогда я стала помогать всем, кто действительно нуждается в моей помощи.

— Как вы помогаете?

— Даю советы тем, кто ко мне приходит. Тем, кто ошибся на жизненном пути – обращался к темным магам или сам пытался проводить темные обряды. Я не навязываю им, что делать, скорее, подсказываю, какой путь выбрать. Но выбор всегда остается за ними. Главное, помнить, что безвредной магии практически не бывает. Если вы прибегаете к услугам тайных сил из эгоистических побуждений, то готовьтесь к тому, что придет ответ свыше. Зло падает и на того человека, на кого наводят порчу, и на того, кто это делает. Многие этого не понимают, и оказываются в очень неприятной ситуации. И здесь я могу помочь им избавиться от всего плохого, что к ним прилипло.

— А как вы узнаете, чем помочь?

— Обычно мне снятся вещие сны. Они приходят не так часто, и отличаются от обычных снов, которые снятся нам всем. В основном, вещие сны – предостерегающие. Получив их, я уже понимаю, как можно предотвратить беду. Например, однажды мне был вещий сон про пожар. Когда же этот пожар потом произошел в реальности, я уже знала, что будет и как действовать. Спаслись и я, и люди, которые были рядом со мной. Мы успели выбежать из здания до того, как обвалилась крыша.

— На передачу к вам приходят реальные люди?

— Каждый выпуск – это реставрация событий, произошедших в реальности. Но, разумеется, мы меняем все имена героев. Все случаи я беру из своей практики.

— Как понять, что на тебе порча?

Настоящая порча бывает редко. Чаще всего порча на вас есть тогда, когда уже логически никак не объяснить отрицательные события, которые происходят с в вашей жизни.

— Как отличить специалиста от шарлатана?

— Не могу говорить за всех, потому что я очень мало знаю настоящих людей с даром. Из того, что знаю я, процентов 99 людей – выдают себя за каких-то ясновидящих, магов, прорицателей, чародеев. Они все шарлатаны. Никак же не докажешь, помог человеку маг или нет. Можно взять за услугу очень много денег и сказать, что все сделано. Что на нем есть порча и надо срочно убирать. Могу сказать признаки тех людей, которые обладают даром, основываюсь на тех, кого я знаю лично. Во-первых, эти люди себя не рекламируют. Ни в газетах, ни в интернете, все эти объявления — это шарлатаны. Особенно если пишут, что наведут порчу. За такое не возьмется ни один человек с даром.

Люди, которые обладают даром, не любят его афишировать, и чаще всего к ним попадают по сарафанному радио. Они не пытаются развести вас на деньги и не берут никакой предоплаты. Тот, кто обладает силой, несет за нее ответственность. И приходится помогать не только тем, кто может заплатить большие тысячи за прием, но и тем, у кого таких денег нет, но кто все равно нуждается в помощи. Мои знакомые в этой стезе даже не смотрят, что им оставляют в благодарность за помощь.