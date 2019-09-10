Автомобильное шоу «Россия рулит!» объединило 15 тысяч человек

В начале сентября в столице с размахом отметили День города. В рамках праздника у московского Манежа телеканал НТВ организовал развлекательную площадку. Речь идет о мини-автодроме, где гости учились «водить» радиоуправляемые машинки. Такие гонки привлекли внимание людей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба телеканала.

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У гостей праздника была возможность сделать памятные снимки на фоне баннера шоу «Россия рулит!». На Дне города в столице оно объединило больше 15 тысяч человек.

Что касается самой программы, то «Россия рулит!» — первое в мире автомобильного шоу талантов, где участники выполняют невероятные трюки.

Чтобы стать лучшим водителем в стране, нужно пройти несколько испытаний. Путь к этому начинается с отборочного этапа, где участники показывают свои навыки. Следующая ступень – два полуфинала. Уже для этих этапов эксперты создадут непростые задания. И, конечно, финал.

Кастинг объединил 1000 человек из разных городов России. До отборочного тура дошли 69 человек. Возрастной диапазон участников широк – от 20 до 80 лет.

Над шоу «Россия рулит!» работают сразу несколько телеканалов — НТВ и «Авто Плюс» при участии российской программы развития российского автоспорта SMP Racing. Премьера вскоре состоится на НТВ.