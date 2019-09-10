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Автомобильное шоу «Россия рулит!» объединило 15 тысяч человек

Премьера программы вскоре состоится на телеканале НТВ.

Автомобильное шоу «Россия рулит!» объединило 15 тысяч человек
Фото: пресс-служба телеканала НТВ

В начале сентября в столице с размахом отметили День города. В рамках праздника у московского Манежа телеканал НТВ организовал развлекательную площадку. Речь идет о мини-автодроме, где гости учились «водить» радиоуправляемые машинки. Такие гонки привлекли внимание людей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба телеканала.

У гостей праздника была возможность сделать памятные снимки на фоне баннера шоу «Россия рулит!». На Дне города в столице оно объединило больше 15 тысяч человек.

Что касается самой программы, то «Россия рулит!» — первое в мире автомобильного шоу талантов, где участники выполняют невероятные трюки.

Чтобы стать лучшим водителем в стране, нужно пройти несколько испытаний. Путь к этому начинается с отборочного этапа, где участники показывают свои навыки. Следующая ступень – два полуфинала. Уже для этих этапов эксперты создадут непростые задания. И, конечно, финал.

День города в Москве. Фото
Фото: пресс-служба телеканала НТВ

Кастинг объединил 1000 человек из разных городов России. До отборочного тура дошли 69 человек. Возрастной диапазон участников широк – от 20 до 80 лет.

Над шоу «Россия рулит!» работают сразу несколько телеканалов — НТВ и «Авто Плюс» при участии российской программы развития российского автоспорта SMP Racing. Премьера вскоре состоится на НТВ.

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«Россия рулит!»День городаМоскваНТВ

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Автомобильное шоу «Россия рулит!» объединило 15 тысяч человек
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