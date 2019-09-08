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Красота и путешествия: стилист Александр Рогов запустил новое шоу

В программе он отправится в небольшое турне по России.

Красота и путешествия: стилист Александр Рогов запустил новое шоу
Александр Рогов Фото: Михаил Фролов/КП

Стилист Александр Рогов рассказал о своем новом шоу под названием «Рогов в городе». Первая программа уже вышла на телеканале СТС. В шоу стилист будет вновь преображать участниц, но немного в ином формате.

В новой передаче он посещает разные города страны и обращается к местным специалистам. Александр приезжает из Москвы лишь со съемочной группой – никаких помощников и готового гардероба из столичных бутиков, пишет Wday.ru.

«Все это, чтобы доказать: в регионах есть мода, есть стиль, и если захотеть, там можно быть просто суперзвездой», — отметил Рогов.

По словам стилиста, в каждом городе есть специалисты сферы красоты, у кого следует взять урок. В одном из выпусков он, к примеру, обращался к своей ученице.

В общей сложности шоу охватит следующие города России: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. Во время съемок создатели пытались сделать в каком-то смысле и шоу про путешествия. Много времени посвятили тому, как Александр Рогов добирался до городов, с какими трудностями сталкивался.

Отметим, идея программы принадлежит стилисту.

«Возможно, два года назад я не был морально готов к такому формату, был просто ведущим шоу, а теперь я его креативный продюсер, режиссер, решаю проблемы на площадке», — добавил Александр.

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Тэги:

Александр Роговканал СТСновое шоустилисттелеканал "СТС"

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Красота и путешествия: стилист Александр Рогов запустил новое шоу
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