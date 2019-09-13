ТВ-проекты «Голос. 60+»: путеводитель по новому сезону и несколько полезных советов
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«Голос. 60+»: путеводитель по новому сезону и несколько полезных советов

Егор Арефьев

В эфир Первого канала выходит второй сезон шоу «Голос. 60+». Это самая легкая, быстрая и ненавязчивая версия вокального проекта. «Телепрограмма» подсказывает, на что стоит обратить внимание, а что совсем не важно.

Накруток не будет

Выводы после скандального финала детского «Голоса», который с помощью загадочных подтасовок выиграла Микелла Абрамова, сделаны. Первый канал провел кропотливую и дорогостоящую работу в спайке с компанией Group-IB, расследовавшей победу дочери Алсу, и принял ряд мер для защиты голосования. Теперь накрутки исключены. Как именно удалось обезопасить систему голосования, объявят накануне эфира.

Правила

Дмитрий Нагиев на шоу "Голос"
Дмитрий Нагиев на шоу «Голос»

«Голос. 60+» — самая короткая версия шоу. В каждую команду наставники отберут лишь по 4 человека. Это произойдет в ходе двух выпусков слепых прослушиваний. Затем состоятся нокауты: всего один этап поединков, в которых артисты посоревнуются за выход в финал. После чего за победу поборются четыре лучших вокалиста. Командовать парадом будет ведущий Дмитрий Нагиев.

Звезды прошлого

Владимир Пресняков-старший. Фото
Владимир Пресняков-старший. Фото: КП/Жданов Анатолий

В прошлом году шоу посетил Владимир Пресняков-старший, папа Леонида Агутина Николай Петрович, жена композитора Александра Журбина Елена Гинзбург, звезда советского джаза Сергей Манукян. В этом году тоже не обойдется без именитых гостей: Юрий Ценин, написавший песню «Бабочка и пчела» для комедии «Зимний вечер в Гаграх», солист ВИА «Самоцветы» Олег Слепцов, участник ВИА «Круг» Евгений Гетманский, бэк-вокалист «Цветов» Валерий Диордица и другие.

Наставники

В тренерском составе сразу два новичка! Это Михаил Боярский и Валерия. Эти артисты еще ни разу не садились в красные кресла «Голоса». «Было много раз, когда я с непривычки не успевал нажать на кнопку и меня опережала Пелагея, — поделился дебютант Боярский после первых съемок. — И я ей даже завидовал: «Какой у нее участник!» Но я не хочу спешить, жду душевной проникновенной мелодии». Да, Пелагея тоже в наставниках, как и Лев Лещенко.

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Тэги:

ВалерияГолосДмитрий НагиевЛев ЛещенкоМихаил БоярскийПелагея

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«Голос. 60+»: путеводитель по новому сезону и несколько полезных советов
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