«Голос. 60+»: путеводитель по новому сезону и несколько полезных советов

В эфир Первого канала выходит второй сезон шоу «Голос. 60+». Это самая легкая, быстрая и ненавязчивая версия вокального проекта. «Телепрограмма» подсказывает, на что стоит обратить внимание, а что совсем не важно.

Накруток не будет

Выводы после скандального финала детского «Голоса», который с помощью загадочных подтасовок выиграла Микелла Абрамова, сделаны. Первый канал провел кропотливую и дорогостоящую работу в спайке с компанией Group-IB, расследовавшей победу дочери Алсу, и принял ряд мер для защиты голосования. Теперь накрутки исключены. Как именно удалось обезопасить систему голосования, объявят накануне эфира.

Правила

«Голос. 60+» — самая короткая версия шоу. В каждую команду наставники отберут лишь по 4 человека. Это произойдет в ходе двух выпусков слепых прослушиваний. Затем состоятся нокауты: всего один этап поединков, в которых артисты посоревнуются за выход в финал. После чего за победу поборются четыре лучших вокалиста. Командовать парадом будет ведущий Дмитрий Нагиев.

Звезды прошлого

В прошлом году шоу посетил Владимир Пресняков-старший, папа Леонида Агутина Николай Петрович, жена композитора Александра Журбина Елена Гинзбург, звезда советского джаза Сергей Манукян. В этом году тоже не обойдется без именитых гостей: Юрий Ценин, написавший песню «Бабочка и пчела» для комедии «Зимний вечер в Гаграх», солист ВИА «Самоцветы» Олег Слепцов, участник ВИА «Круг» Евгений Гетманский, бэк-вокалист «Цветов» Валерий Диордица и другие.

Наставники

В тренерском составе сразу два новичка! Это Михаил Боярский и Валерия. Эти артисты еще ни разу не садились в красные кресла «Голоса». «Было много раз, когда я с непривычки не успевал нажать на кнопку и меня опережала Пелагея, — поделился дебютант Боярский после первых съемок. — И я ей даже завидовал: «Какой у нее участник!» Но я не хочу спешить, жду душевной проникновенной мелодии». Да, Пелагея тоже в наставниках, как и Лев Лещенко.