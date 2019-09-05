ТВ-проекты Лера Кудрявцева: «Виктория Тарасова рассказала о предательстве мужа»
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Лера Кудрявцева: «Виктория Тарасова рассказала о предательстве мужа»

Лера Кудрявцева Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

8 сентября в 14:00 гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет звезда сериалов «Глухарь» и «Пятницкий» Виктория Тарасова. Актриса откровенно расскажет, что их связывало с Максимом Авериным, а также возьмет в руки огнестрельное оружие и докажет, что умеет с ним обращаться…

«Поженить» Аверина и Тарасову мечтали многие телезрители — ведь это так романтично, когда звезды экрана становятся парой в реальной жизни.

«Иногда мне хотелось Аверина пристрелить», – пошутила актриса, когда я попросила ее сделать несколько выстрелов из пистолета, ведь ее героине в сериале «Глухарь» частенько приходилось нажимать на курок.

К великому сожалению поклонников, у Аверина и Тарасовой очень разные судьбы и пышной свадьбы им удалось избежать. Виктория Тарасова, к слову, была замужем всего однажды и сильно обожглась: мужчина, которому она безгранично доверяла, которому родила сына, ее предал. Говорить об этом предательстве Виктории больно до сих пор, и ее можно понять.

Гостья нового выпуска шоу «Секрет на миллион» Виктория Тарасова. Фото
Гостья нового выпуска шоу «Секрет на миллион» Виктория Тарасова. Фото: НТВ

«Какая-то очень тяжелая у меня ноша, если посмотреть, – грустно улыбается актриса. – Все несешь-несешь, несешь-несешь и думаешь: «Господи, да за что же так?..»

Рождение ребенка тоже далось Виктории непросто. Вспоминая об этом, она улыбается, а ведь все могло закончиться печально. Любимый мужчина оставил ее с малышом на руках буквально на пороге роддома в тот самый момент, когда женщине так нужны поддержка и крепкое мужское плечо. С кем Виктории повезло, так это с родителями – они никогда не отворачивались от своей обожаемой дочки и очень помогли ей пережить развод и поставить сына на ноги.

Сейчас Данила уже взрослый парень, и его жизнь, как и мамина, складывается не всегда гладко. Так, юноша похоронил близкого человека и очень долго не мог оправиться от потери.  А пережив болезненный развод, Виктория не спешит снова замуж – она привыкла рассчитывать только на себя.

Гостья нового выпуска шоу «Секрет на миллион» Виктория Тарасова. Фото
Гостья нового выпуска шоу «Секрет на миллион» Виктория Тарасова. Фото: НТВ

Виктория – мама хоть и занятая, но очень заботливая и внимательная. В ее уютной квартире, заработать на которую актрисе помогли съемки в сериалах, все сделано с большим вкусом, и на кухне так и хочется засидеться допоздна с чашечкой чая или бокалом вина…

На протяжении всей программы Виктория была со мной очень откровенна, не боялась быть собой. Она совершенно очаровала и меня, и нашу съемочную группу, и зрителей. А когда настал черед секрета, который стоит один миллион рублей, не стала скрывать, что ей до сих пор больно об этом говорить, и расплакалась – так искренне, так по-женски… Раскрыла ли она свой самый страшный секрет, я вам не скажу – сами все увидите. Скажу только, что этот выпуск «Секрета на миллион» непременно стоит посмотреть.

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Тэги:

Виктория ТарасоваЛера КудрявецваПрограмма "Секрет на миллион"

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Лера Кудрявцева: «Виктория Тарасова рассказала о предательстве мужа»
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