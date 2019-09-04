Жанне Бадоевой разрешили включить высочайший фонтан Европы

Телеведущей Жанне Бадоевой во время ее путешествий иногда удается побывать в самых удивительных местах и прикоснуться к таким деталям местной жизни, куда обычным туристам доступ закрыт. Так произошло во время недавних съемок программы «Жизнь других» в Швейцарии.

Жанна находилась на Женевском озере, где работает фонтан Же-До — самый высокий фонтан Европы, высота которого составляет 147 метров. По ночам он не функционирует, но каждое утро один из заслуженных швейцарских пенсионеров приходит и совершает почетное действо — включает фонтан.

«Я упросила городскую администрацию позволить и мне включить Же-До. Конечно, можно было бы присочинить сейчас, что механизм запуска фонтана сложен и что нужно было долго крутить тяжелые вентили, но нет – я всего лишь нажала на красную кнопочку», — рассказала Жанна.

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По сообщению пресс-службы Первого канала, уже 8 сентября программа «Жизнь других» вернется в эфир после каникул. В первом выпуске, посвященном Женеве, ведущая поведает зрителям о том, в каких магазинах швейцарцы закупают продукты, насколько велико в этой стране пособие по безработице и почему в этой богатой стране так много людей страдает от депрессии.

Смотрите «Жизнь других» на Первом в это воскресенье, в 10:15 утра по московскому времени.