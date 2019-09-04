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Программа «Жди меня» вернет матери сына спустя 40 лет

В новом выпуске передачи телеканала НТВ развернется настоящая драма. Эфир 6 сентября в 18:05.

Программа «Жди меня» вернет матери сына спустя 40 лет
Кадр из нового выпуска программы "Жди меня" на НТВ

Программа «Жди меня» на НТВ продолжает воссоединять родных людей. Новый выпуск передачи, который телеканал покажет в пятницу, 6 сентября, расскажет истории детей, незаконно отобранных отцами у матерей в совсем маленьком возрасте.

Так, семимесячного Эмина отец увез от мамы в неизвестном направлении, нарушив решение суда. Уже год Мария не знает, где находится малыш. Женщина придет в студию «Жди меня», чтобы попытаться выяснить это и вернуть сына.

Также зрители программы узнают историю Евгения Нагуша. Родители 43-летнего мужчины развелись, когда ему было лишь два года. Мать он не помнит, но мечтает увидеться с ней. Евгений обратился в передачу. Телевизионщики раскопали много неожиданных фактов, касающихся его жизни, и обещают, что в эфире шоу развернется настоящая драма.

Удастся ли восстановить справедливость и смогут ли мамы наконец обнять своих детей, станет известно в очередном выпуске «Жди меня».

Кадр из программы «Жди меня» на НТВ
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НТВпрограмма "Жди меня"

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Программа «Жди меня» вернет матери сына спустя 40 лет
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