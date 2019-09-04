Программа «Жди меня» вернет матери сына спустя 40 лет

Программа «Жди меня» на НТВ продолжает воссоединять родных людей. Новый выпуск передачи, который телеканал покажет в пятницу, 6 сентября, расскажет истории детей, незаконно отобранных отцами у матерей в совсем маленьком возрасте.

Так, семимесячного Эмина отец увез от мамы в неизвестном направлении, нарушив решение суда. Уже год Мария не знает, где находится малыш. Женщина придет в студию «Жди меня», чтобы попытаться выяснить это и вернуть сына.

Также зрители программы узнают историю Евгения Нагуша. Родители 43-летнего мужчины развелись, когда ему было лишь два года. Мать он не помнит, но мечтает увидеться с ней. Евгений обратился в передачу. Телевизионщики раскопали много неожиданных фактов, касающихся его жизни, и обещают, что в эфире шоу развернется настоящая драма.

Удастся ли восстановить справедливость и смогут ли мамы наконец обнять своих детей, станет известно в очередном выпуске «Жди меня».