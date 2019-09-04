Генпродюсер премии «Дай пять!» Лина Арифулина: «Дети стали мудрее и увереннее в себе»

В этом году в третий раз будет вручаться телевизионная премия «Дай пять!», в жюри которой войдут дети и подростки. Мы поговорили с руководителем премии о том, почему была выбрана молодая аудитория.

Лина Арифулина давно знакома любителям российского телевидения и музыки. Она — автор таких популярных проектов, как «Фабрика звезда», «Танцы со звездами», «СТС зажигает суперзвезду» и многих других. Мы не могли не поговорить с ней о современной молодежи и о том, какие сюрпризы ждут зрителей национальной телевизионной премии «Дай пять!» в 2019 году.

— Почему вам интересна именно эта аудитория?

— Я всегда занималась взрослыми артистами для взрослой и большой аудитории. Не знаю почему, но возраст тинейджеров, особенно с 12 до 16 лет, мне наиболее интересен. На мой взгляд, он как-то чуть-чуть вышел из зоны внимания. Ведь многие музыкальные и другие конкурсы для участников от 8 до 12 лет, а дальше наступает провал, который длится до периода «после 16». Как раз аудитория этого возраста остается не изученной. Когда ко мне приходили заниматься дети в 12, 14 лет и выяснялось, что они пели песни, которые им не нравились и навязывались педагогами, мне пришло решение: нужно очень подробно вникнуть и понять этот возраст. Он очень интересный: в нем сохранились детские впечатления, но одновременно он уже тяготеет к какой-то взрослой истории. Эта аудитория меня заинтересовала, потому что я искренне захотела узнать, чего хотят дети, что они выбирают и кого хотят слушать и видеть. Поэтому наша премия «Дай пять!» является уникальным документом для многих организаций, которые тоже интересуются детской аудиторией. Мы выявляем рейтинг популярности у представителей шоу-бизнеса и других сфер жизни у молодежи.

— Чем ценна для лауреатов премии «Дай пять» эта награда? Звезды хотят быть популярными у подрастающего поколения?

— Во-первых, мне нравится наш приз — шоколадка. Самое ценное, чем делятся дети — это шоколадка. Поэтому, когда мы думали, чем награждать победителей, единогласно одобрили этот вариант.

Все сейчас омолаживают свою аудиторию, начиная от телевизионных каналов, заканчивая артистами, поэтому им, кончено ,интересно, как реагируют на них подростки. Например, Сереже Лазареву и Диме Билану было очень приятно, что большинство детей от 8 до 16 лет выбрали их. Ведь это их будущие фанаты. Для артистов это своего рода барометр, указывающий на то, что они движутся в правильном направлении и правильно живут. Наша премия особенная, она не за профессию, а за популярность. И именно у детей, которых нельзя обмануть и что-либо им навязать. Они искренне выбирают.

— Могут ли дети равняться на номинантов премии?

— Вопрос кумирства, граничащий с фанатизмом — у нас такого нет. У нас есть фанклубы, которые голосуют за артистов. Но нам в большей степени интересны обычные дети, не привязанные к конкретному одному артисту или проекту. Это большой спектр ориентира и в культуре, и в искусстве. Они могут выбрать и в спорте, и в телевидении, и в кино все, что им нравится. Но у нас есть номинация «Хочу быть как»: дети выбирают своего кумира, на которого хотят быть похожими. На первой нашей премии в 2016 году большинство хотело быть похожим на Павла Прилучного – его выбрали кумиром поколения того года. В прошлом году, что было для нас очень приятно, дети выбрали самих себя. Некоторые указывали Владимира Владимировича Путина, Ольгу Бузову, Павла Прилучного и других, но более популярными оказались варианты: хочу быть похожим на папу, маму, брата или сестру. Однако больше всего голосов набрал вариант: «Хочу быть похожим сам на себя». Для нас это стало мудрым откровением: дети с уважением и любовью принимают себя такими, какие они есть.

— Какие сюрпризы ждут зрителей премии в этом году?

— В этом году мы решили внести в премию некоторые изменения и заменить номинацию «Звездная семья» на «Бабушка, дай пять!». Дети сами нам подали эту интересную идею. Современные бабушки совершенно другие: они интересуются гаджетами, очень любопытные, модные и стильные. Мы решили, что семейная номинация должна быть посвящена именно бабушкам. Нам хотелось бы продолжить такую линию и в следующем году запустить новую номинацию «Дедушка, дай пять!».

— В чем наши дети лучше, чем мы?

— Они лучше нас в том, что не держат обид. Взрослые уже отягощены этими обидами, долго их держат в себе и не отпускают. А дети в ситуации «здесь и сейчас», и они это либо открыто выражают, либо показывают и дают нам понять. В этом они очень интересные и сильно отличатся от нас.

— Как вы относитесь к рекомендации Минобразования запретить мобильные в школах, а также к предложению ввести компьютерные игры в школьный курс?

— Телефон убрать нужно. Страшная картина, когда огромное количество детей сидит, уткнувшись в телефоны, и никто друг с другом не разговаривает. Я занимаюсь с детьми проектом «Ораторское искусство» — мы учим их говорить. Общая тенденция такова, что дети не очень умеют изъясняться, потому что они отвыкают от этого, теряется хороший, грамотный, интересный и образный русский язык. Сегодня подрастающее поколение общается поверхностно, быстро и короткими фразами. Поэтому дозированное потребление телефона хотя бы в школе — это очень важно, на мой взгляд. Во всем должна быть определенная разумность. А компьютерные игры в школьной программе — это может стать вполне интересным опытом.

— Как изменилась молодежь со времени выхода первой «Фабрики звезд»?

— На «Фабрике» у меня обучались участники старше 16 лет. С точки зрения вкуса детей, конечно, можно выделить некоторые тенденции. Например, им нравятся не однодневные хиты, а более серьезные проекты с умными текстами, дерзким речитативом и новое звучание. Сейчас молодому поколению ближе рэп, нежели лирические песни. Дети стали мудрее и уверенней в себе.

— По результатам нескольких последних исследований подростковый возраст человека увеличился чуть ли не до 30 лет. Ощущаете ли вы это при работе над премией? В чем это выражается?

— Подростки сегодня требуют общения на равных. С ними нельзя уже сюсюкать. Они живут здесь и сейчас с определенной точной убежденностью в своих силах. Наверное, в этом нашло свое отражение подобное социальное изменение. Мы очень плотно и много работаем с молодой аудиторией. У нас есть международный проект «Во весь голос», в котором принимают участие дети из разных стран: Израиля, Германии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Латвии, Литвы и других. Понаблюдав за этими ребятами, могу с уверенностью сказать, что подобные изменения не зависят ни от гендера, ни от национальной принадлежности.

— Какие качества сильны в современных тинейджерах и над какими им еще следовало бы поработать?

— У нас подрастает не колеблющееся поколение. Дети способны быстро принять решение, и не важно, правильное оно или нет. Они берут на себя ответственность. Мы это видим и чувствуем, когда ездим по разным лагерям и форумам и общаемся с детьми. У подростков появилась вера в собственные силы и убежденность, что является большой движущей силой и внутренней мотивацией.

— Как, по вашему мнению, родители должны относиться к разным капризам детей? Например, когда 14-летний подросток хочет сделать татуировку или пирсинг брови?

— Ну, конечно, взрослому не понравится, что ребенок в 14 лет хочет проколоть себе что-то на лице или сделать тату. Но в такой ситуации, на мой взгляд, прежде всего нужно очень качественно грамотно и аргументировано объяснить ребенку, как это будет выглядеть если он начнет в будущем работать, к примеру, в каком-то строгом офисном учреждении, как это будет выглядеть, когда он станет папой… То есть нужно немного раскрыть картинку в перспективе. Родителям нужно найти примеры людей, которые сделали пирсинг, но потом от него отказались.

Проблема взрослых в том, что у них не хватает времени проговорить и обсудить. Они сразу категорично отказывают детям и закрывают тему, а это неправильно. При таком отношении у детей возникает протест, и они начинают бушевать и показывать свой характер.

То же самое касается музыки. Мы проводили эксперимент: разделили детей и их родителей и посадили в разных комнатах. Мы попросили взрослых написать, каких исполнителей, по их мнению, слушают их чада. В результате многие родители ошиблись и указывали имена своих любимых артистов. А когда мы дали послушать папам и мама музыку, которую любят их дети (группа RASA, «Хлеб» и т.д.), они, мягко говоря, были удивлены. К ребенку надо прислушиваться. Ведь каждый взрослый когда-то тоже был подростком и увлекался новой музыкой, которая была непонятна его родителям. Мамы и папы должны заглядывать в плеер к дочери или сыну, говорить с ребенком, делиться своими ощущениями от музыки в его плеере и так далее.

— Как юноше или девушке найти себя в сегодняшнем мире и ритме?

— Ну, ритм не зависит от людей. Я всегда считала, что люди способны выйти из ритма. Ссылаться на то, что сейчас безумный ритм и я не могу понять, где я — мне кажется это неправильным и идет от непринятия себя и неуважения к себе. Чтобы найти себя, нужно пробовать разное. Есть дети, которые мечтают кем-то быть, сразу четко знают, чего хотят. Но есть и те, которые не понимают, чего хотят, и за это их критиковать не стоит и ни в коме случае нельзя их упрекать в безделье. Надо просто пробовать одно, другое, третье. Все равно они найдут себя. Им просто на это понадобится чуть больше времени.