Светлана Немоляева: «В сериале «Дипломат» снялись три поколения моей семьи!»

В понедельник, 2 сентября, на Первом канале выходит сериал «Дипломат». Одна из главных героинь рассказала Teleprogramma.pro о том, как проходили съемки.

Зрителей Первого канала 2 сентября ждет большая премьера – они увидят первую серию нового комедийного сериала «Дипломат» с Александром Лазаревым-младшим в главной роли. Помимо Александра роли в сериале исполнили его мать – всеми любимая актриса театра и кино Светлана Немоляева, и дочка Полина Лазарева.

В списке исполнителей главных ролей можно увидеть имена таких известных актеров как Анна Старшенбаум, Полина Кутепова, Владимир Гуськов, Павел Табаков, Софья Евстигнеева, Александр Домогаров-младший, Алика Смехова, Вилле Хаапасало.

«Дипломат», снятый режиссером Юрием Кузьменко по сценарию Аллы Криницыной, будет выходить на Первом канале в будние дни после вечерних новостей. Портал Teleprogramma.pro готов поделиться с вами мнениями актеров, сыгравших в сериале яркие роли, а также интересными фактами о сериале.

«Дипломат» пронизан добротой»: Светлана Немоляева

Во время съемок знаменитой актрисе Светлане Немоляевой, исполнительнице роли матери главного героя, было, на минуточку, почти 80 лет! Мы позвонили Светлане Владимировне и попросили поделиться воспоминаниями об этой роли.

«У меня была небольшая роль, а главного героя – дипломата — сыграл мой сын Александр Лазарев-младший. Это очень «многонаселенная» картина, там много действующих лиц, много разных линий. Мне было интересно и весело сниматься в этом сериале, у меня довольно смешная роль, где-то эксцентричная, где-то лиричная. Работала с удовольствием. К тому же мне было очень приятно, что мой сын и по сюжету тоже был моим сыном. Мы редко снимаемся вместе, но это всегда большая радость. И, к огромному моему удовольствию, внучку мою играла наша Полина Лазарева».

Актриса также призналась, что ей было приятно, что её «молодых людей» в картине играли такие талантливые актеры как Игорь Ясулович и Александр Адабашьян. Втроем они составили отличное комедийное трио, впрочем, целью сериала было не только рассмешить, считает она.

«Несмотря на смешливость и эксцентрику, «Дипломат» пронизан некой «порядочностью», добротой, по крайней мере в линии моей героини. По телевизору в последнее время показывают много негативного, грустного, а когда в кино мы видим жизнь в более легком ракурсе, в комедийном и шаловливом ключе, именно этого, как мне кажется, нам и недостает. Если люди будут смотреть этот сериал, они не разочаруются и им будет интересно», — рассказала Светлана Владимировна.

«Можно будет и посмеяться, и поплакать»: Александр Лазарев-младший

Исполнитель главной роли Александр Лазарев-младший в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro тоже отозвался о «Дипломате» с большой симпатией и даже ностальгией.

«Эта роль мне очень дорога, в нее было вложено много сил. Был замечательный сценарий, он и смешной, и грустный одновременно, когда будем смотреть, можно будет и посмеяться, и поплакать. «Дипломат» — сериал о человеческих судьбах, о любви, о том, что нужно заботиться о своих ближних. Не буду раскрывать сюжет, но скажу, что начинается всё довольно весело, смешно, задорно и с очень хорошим юмором, а заканчивается довольно грустно. Там и развитие истории, и жизнь какая-то, и немного морали. Кино ведь всё равно нас чему-то учит, к чему-то призывает. Здесь нам показывают какие-то негативные стороны человеческого характера, из-за которых потом получаются серьезные или несерьезные жизненные неурядицы».

О чем сериал

Сюжет киноленты на первый взгляд кажется абсолютно комичным. Главный герой Петр Лучников (Лазарев-младший) — дипломат российского МИДа, однако связи и контакты, которые он налаживает, не всегда связаны с международной дипломатией. Будучи женатым человеком, он крутит шашни со своей бывшей супругой, а также многочисленными любовницами в России и за рубежом.

Запутавшись во лжи, Петр Андреевич пытается начать жизнь заново и тут, как назло, судьба подбрасывает ему еще одно испытание — новую сотрудницу по имени Инга (Старшенбаум). Это умная и работоспособная девушка, дочь вышедшего на пенсию чиновника. Из-за именитого папы на работе возникает предвзятое отношение к Инге, а кое-кто даже издевается над ее заиканием. Инга же пытается сломать общественное мнение и доказать всем, что действительно достойна этой работы.

Очень забавным персонажем здесь является мама Лучникова (Светлана Немоляева), которая, несмотря на свой почтенный возраст, любит кокетничать и строить глазки представителям противоположного пола. У нее есть муж (Игорь Ясулович), при этом она заводит роман с другим мужчиной (Александр Адабашьян).

Снимали в Москве и Мурманской области

Съемки «Дипломата» проходили в основном в Москве, а в качестве Шпицбергена, куда герой был отправлен работать, решили использовать село Териберка в Мурманской области. Это необычное место будто пропитано холодом и тоской, потому именно там Звягинцев снимал свой знаменитый «Левиафан».

Благодаря теме дипломатии в сериале можно будет увидеть артистов из самых разных стран, включая китайцев, норвежцев, поляков, и услышим разговоры на самых разных языках — от французского до языков стран Африки.

А вы будете смотреть сериал «Дипломат» на Первом канале? Не забывайте: 2 сентября 2019 года, в 21:45 по московскому времени.