Андрей Бедняков о возвращении в «Орел и решку»: «Пришли, вручили три чемодана денег»

Мы также расскажем, что стало с остальными участниками популярного шоу и чем они занимаются сейчас.

Кто из нас не смотрел хотя бы одну серию этого веселого шоу на канале «Пятница!»? Приключения на свою стодолларовую купюру искали разные ведущие, но передача от этого не теряла зрелищности. Однако на днях стало известно, что в проект возвращается «золотой состав» — Антон Бедняков и Настя Ивлеева, которые раньше, правда, никогда не работали вместе.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко узнала у Беднякова, как он вернулся в «Орел и решку».

«Пришли ко мне, вручили три чемодана денег и сказали: «Ты должен сниматься». Я ответил: «Не буду». Тогда мне приставили к горлу нож и сказали: «Ты должен сниматься». Я ответил: «Буду». Вот так все и произошло…», — в шутку рассказал Антон.

Настя Ивлеева, к слову, вообще теперь не берет трубку, если ей звонят с незнакомых номеров. Стоило один раз оплошать, беспечно сказать «Алло!» — и вот она уже снова ведущая «Орла и решки»!

Кстати, до того, как было объявлено о новом сезоне, в соцсетях регулярно раздавались требования фанатов передачи: «Верните Птушкина!», «Верните Лесю!», «Верните хоть кого-нибудь!» И вот создатели провели ребрендинг, подсчитали рейтинги ведущих и остановились на Беднякове и Ивлеевой. А что же стало с их прошлыми напарниками? Мы вам сейчас расскажем!

Антон Птушкин не смог забросить путешествия

Антон как-то рассказывал, что перед уходом из «Орла и решки» он ни с кем не поссорился, потому что не особо понимает, как можно поссориться с теми, с кем плотно общался полтора года. Антон прекрасно знает и призывает других помнить, что «Орел и решка» — проект, в котором на протяжении многих лет существует традиция сменяемости ведущих, и это – норма!

Бывший ведущий рассказал, что когда они с Настей Ивлеевой пришли в проект, то на них со старта вылилось столько гадостей, что впору было все бросать и лечиться от депрессии. Но со временем их приняли и полюбили. Теперь же пришла пора полюбить другого напарника «Леди-Гопник», как назвал Настю Антон. Ведь если не будет ротации ведущих – эмоции притупятся и проект заглохнет.

Антон много путешествует и снимает. У него свой канал на YouTube.

Жанна Бадоева – дизайнер обуви и не только

Жанна еще в 2013 году сменила страну проживания. Вместе с детьми она уехала в Италию, там создала коллекцию обуви, открыла интернет-магазин. А пока обувь продается, Жанна принимает участие в различных телевизионных программах, в большинстве которых является автором и ведущей.

«#ЖаннаПожени», «ЖаннаПомоги», «Жизнь других» — это неполный перечень проектов Бадоевой. В общем, скучать ей не приходится.

Леся Никитюк никак не выйдет из юмористического образа

Леся ушла из «Орла и решки», чтобы присутствовать в своем новом проекте «Леся здеся». Позже она приняла участие в нескольких телешоу на крупных украинских телеканалах, которые шли с переменным успехом. А в 2018 году на украинской премии Cosmopolitan Awards Леся победила в номинации «Ведущая года».

Регина Тодоренко – автор песен, певица и просто красавица

Несмотря на то, что Регина – успешный автор песен, которые поют даже София Ротару, Наталья Могилевская и Виталий Козловский (последние двое — популярные на Украине исполнители — Прим. Ред.), решила тоже стать дизайнером одежды. Так что если увидите в продаже бренд «Generation TR», знайте: это одежда от Регины Тодоренко. Если увидите.

Кроме того, Регина все так же появляется на телевидении. Ее шоу «Регина+1» востребовано среди молодых мамочек – в нем ведущая делится своим опытом общения с малышами. Регина замужем за Владом Топаловым. В 2018 году пара объявила о помолвке, 5 декабря у них родился сын Миша, а еще через полгода состоялась красивая свадьба в итальянском Соренто.

Анастасия Короткая – выхватила свой счастливый билетик

Самый крупный приз с проекта «Орел и решка» унесла в цепких ладошках соведущая Андрея Беднякова: со съемочной площадки она ушла с самим Андреем Бедняковым. И не просто ушла, а прямо замуж. С момента свадьбы прошел год, и в 2015 году на свет появилась Ксения Андреевна.

Дочь подросла, и Анастасия вернулась на телевидение. Судя по всему, чувство ее юмора с замужеством и рождением ребенка не пострадало: ведущая принимает участие в юмористическом проекте «Женский квартал» украинского телеканала «1+1».

А кто, по вашему мнению, мог бы составить лучшую пару ведущих проекта «Орел и решка»?