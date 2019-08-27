«Отобрал уже двух участников»: новый наставник «Голоса» Валерий Сюткин рассказал о съемках

Известный исполнитель поделился с порталом Teleprogramma.pro, какой видит свою роль в проекте.

Первый канал начал съемки восьмого сезона шоу «Голос». Посмотреть на новых звезд зрители смогут уже в октябре 2019 года. На этот раз наставниками в проекте стали лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, продюсер Константин Меладзе, певица Полина Гагарина и исполнитель Валерий Сюткин. Если у первой тройки есть опыт наставничества в «Голосе», то последний — в этой роли новичок. Валерий Сюткин рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Анастасии Морылевой, что он ждет от этого проекта.

«Если повезет, мы найдем новое имя для всей страны»

С 27 августа все наставники задействованы в съемках шоу, которые будут проходить в напряженном графике три дня. Мы смогли дозвониться до Валерия Миладовича во время короткого перерыва. Вот, что она нам сказал:

«У меня бодрый настрой! Я хочу получить удовольствие от проекта «Голос» и поддержать ребят, которые стали участниками шоу. Сейчас у меня задача набрать команду из 12 человек и помочь им всем, чем могу. Я надеюсь, что мои советы и знания ребятам пригодятся. Хочу, чтобы они смогли найти себя в профессии после такого опыта. Если повезет, мы найдем новое имя для всей страны. Ведь проект, конечно, всем известен, финалистов много, но пока я не могу припомнить, что какой-то выпускник этой программы стал действующим большим артистом. Может, в этот раз будет такой.

Я самый старший наставник в этом сезоне и у меня есть опыт — я по высшему образованию культуролог, хотя сейчас уже не преподаю, это откраивает для меня возможности. Мой девиз такой: я помогу сформировать привычки. Сформируются привычки — получишь характер. Сформируется характер — получишь судьбу. Буду работать», — признался Валерий Сюткин.

«Двоих к этому часу я набрал!»

Раскрывать секреты шоу и называть имена новых талантливых участников Валерий Миладович не может — нужно же сохранять интригу до старта программы! Но некоторыми сведениями из закулисья проекта «Голос» Сюткин поделился с порталом Teleprogramma.pro.

«У меня в команде будет 12 человек. Двоих к этому часу я набрал! Не могу сказать, что лидирую: у продюсера Константина Меладзе тоже два участника, у Сергея Шнурова и Полины Гагариной — пока по одному. В общем, идем мы ровно. Атмосфера очень хорошая, мне все нравится», — рассказал исполнитель.

А вы любите шоу «Голос»? Будете смотреть новый сезон? Пишите в комментариях!