«Бросила себе вызов»: Максимова о съемках в «Россия рулит!»

Звезда сериала «Деффчонки», 30-летняя Полина Максимова уже пробовала себя в качестве ведущей. Однако на этот раз девушке доверили вести шоу об автомобилистах вместе с коллегой Николаем Фоменко.

В проекте «Россия рулит!» обычные водители пытаются проделать трюки, которые под силу не каждому каскадеру. Нелегко приходится и самой Полине. Ведь она с автомобилем на «вы».

«Я сама себе бросила вызов, став ведущей программы о машинах, погрузила себя в условия, в которых еще никогда не была», — рассказала Максимова в интервью Teleprogramma.pro.

Первое и главное, чему пришлось научиться звездной блондинке, это самообладанию. Ведь она, будучи человеком творческим и эмоциональным, никогда не сдерживала себя. А тут поначалу слишком переживала за каждого из участников.

«Это и страх, и радость, и мурашки по телу, порой истерика и замирание сердца. Столько подобных эмоций сразу я не испытывала никогда в своей жизни», — добавила она.

К слову, самой выполнять трюки Полине на этот раз не придется. Но и такой опыт в ее жизни был. Девушка вспоминает, что на съемки часто опаздывают каскадеры и если элемент не сложный, то она упрашивает режиссера выполнить его самой.