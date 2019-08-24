«Пацанки. Дикое племя»: новый сезон телепроекта может быть полон лжи

Одна из девушек соврала о матери, бросившей её в роддоме, другая - о том, что не любит своего сына.

О том, насколько правдивы популярные телешоу, уже много лет ведутся споры и слагаются байки. Более 15 лет поклонники телепроекта «Дом-2» говорят о сценариях, по которым якобы строят любовь участники, немало разговоров касается и знаменитой «Битвы экстрасенсов». Но после выхода четвертого сезона шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» всё внимание скептиков, вероятно, может переместиться именно туда.

Напомним, по сюжету этого шоу 12 девушек, не слишком стильных и не умеющих себя вести, которые поступают на обучение в «Школы леди», где из них делают благородных девиц и отпускают в новую жизнь.

Портал Teleprogramma.pro составил для вас список всех 12 девушек, ставших участницами нового сезона проекта «Пацанки. Дикое племя». Если верить самой программе, то все они достойны преображения и нуждаются в нём, но вот соцсети, в которых эти девушки успели порядком наследить, заставляют нас усомниться в порядочности некоторых из них.

Яна Цветкова

Жительнице Нижнего Новгорода Яне Цветковой уже 26 лет, она долгое время живет с симпатичным диджеем по имени Максим, а в конце мая прошлого года у пары родился сын Денис. Судя по хронологии событий, которую можно отследить в Instagram, уже в ноябре, то есть за несколько месяцев до объявления кастинга в новый сезон «Пацанок», Яна узнала, что станет его участницей. И всё завертелось…

Закончив вести свою красивую и честную страничку @mcbosha, которую молодая мать активно развивала, вкладывая в неё всю душу и все свои таланты, она вдруг завела новую — @mcboshaaa, где неожиданно стала более хулиганистой и менее общительной. Явно заметно, что велась эта страничка уже с какой-то другой целью, а после появления Яны на проекте всем стало ясно, что это за цель.

Любящая женщина и заботливая мать куда-то пропала, вместо неё мы увидели пьяную женщину, которая, ссылаясь на ту вторую страницу в соцсети, рассказала, что всё это было лишь красивой картинкой, а на самом деле Яну бесит её жизнь, она постоянно ссорится с мужем, срывается на ребенке и пьет по-черному. Но самое шокирующее признание девушка сделала, когда заявила, что не испытывает материнской любви к Денису.

Именно после этих слов многие зрители начали понимать, что происходящее — всего лишь театр одного актера.

«Это все ради хайпа. Другой вопрос важен — сын вырастет, посмотрит записи, как ты ему объяснишь, что за полляма врала, что не любишь его?» — интересуется один из комментаторов, заглянувших на её «пацанскую» страничку.

Юлия Мишко

А вот и самая заметная участница этого сезона — 26-летняя Юлия Мишко из Краснодара. По сценарию, это бой-баба, которая работает в продовольственном магазине, ругается матом как портовый грузчик, бесстрашно бьет мужиков и пьёт пенное прямо из трехлитровой банки. Юлии, как отметили на проекте, стыдно за то, что она стала для родителей их главным разочарованием…

Что же вы видим на странице девушки в Instagram @yuliamishka_92? Во-первых, это действительно пацанка в самом классическом понимании этого слова — смелая, решительная, не слишком женственная и ничуть из-за этого не страдающая. Во-вторых, у нее большая дружная семья, где все её любят и уж точно не испытывают никакого «разочарования».

В жизни у девушки всё хорошо, вокруг неё множество друзей, а Юля — просто душа их компании. Наш вердикт: если она и пошла на проект «Пацанки», то явно не из-за ощущения собственной «неправильности», а ради развлечения либо денег.

Дарья Путова

24-летняя москвичка Даша Путова, которую мы увидели в телешоу, могла бы стать футболисткой, но из-за наплевательского отношения со стороны матери распрощалась со спортивным будущим и пошла работать в такси. Девушка злоупотребляет спиртными напитками и даже лишалась прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

И это тоже оказалось сказкой. На самом деле Дарья не бросала футбол и успешно им занимается. Она ведет здоровый образ жизни, на её странице во «ВКонтакте» можно увидеть репосты ПП-рецептов и советов относительно эффективных фитнес-тренировок, фотографии из церкви и даже христианские цитаты. Кроме того, у девушки много подруг-футболисток, да и с мамой у нее замечательные отношения.

Ирина Голощапова

«Иришка из Воркутишки», как она сама себя называет, в первой серии телешоу рассказала, что еще в 12 лет получила первую судимость, а в 14 лет — вторую, за ограбление ларька. В 15 лет она якобы угодила в спецшколу, где на протяжении трех лет училась жизни в компании с малолетними убийцами и наркоманами. По словам Ирины, раньше она занималась карате, а потому любой спор (а они чаще всего возникают по пьяни) предпочитает решать с помощью грубой силы.

Отправляемся на страницу Ирины Голощаповой во «ВКонтакте» и видим там красивую и уверенную в себе девушку. Среди всех фотографий лишь на одной в её руке наблюдается бокал вина, а потому рассказы про любовь к выпивке — скорее всего, ложь, равно как и грустная история про судимости.

Анастасия Антонова

Услышав историю жизни 18-летней Насти Антоновой (Артёмовой) из Омска, каждый проникнется искренним сочувствием. Девушка выросла в очень бедной семье и жила буквально впроголодь. Старший брат совращал её, а мать отказывалась в это верить и ничем не помогала дочери. Защищать себя Насте приходилось не только дома, но и в школе, где с ней никто не дружил, но все дразнили из-за того, что она плохо одевается и всё время ходит в одном и том же. Настя также сообщила, что имеет несколько приводов в полицию за драки и воровство.

За Настю будут болеть многие зрители проекта. Хочется, чтобы всё, что она поведала о своем детстве, было неправдой. Этого мы не узнаем, а соцсети говорят лишь о том, что с одноклассниками девочка дружит, и они вполне понимающе относятся к тому, что она одевается как мальчик. Ее страница в Instagram — @antonova.7.

Яна Венгерская

Про эту девушку в Интернете тоже можно узнать много интересного. Например, то, что она придумала историю о пьющей матери, которая родила её и бросила в роддоме, а примерно в 10-летнем возрасте избила дочь палкой с гвоздями, оставив шрамы на подбородке.

Как уверяет Яна Венгерская, помимо неё, у матери есть еще девять детей, воспитанию которых женщина совсем не уделяет внимания. В сети пишут, что это ложь и семья у них благополучная, вот только сама Яна в 13 лет связалась с дурной компанией, порвала отношения с мамой и уехала из родного Салехарда к бабушке в Тюмень. На родину она вернулась лишь в этом году, чтобы перед камерами рассказывать небылицы про родительницу, ничего плохого ей не сделавшую.

В Instagram @vxeeeee эта участница выгладит вполне благополучно, после премьеры «Пацанок» она набирает подписчиков и пытается зарабатывать на рекламе.

Анастасия Донских

Насте Донских 24 года, на проект она прилетела из Абакана. Проблемы Насти тоже связаны с отсутствием отца — ее папа ушел из семьи, когда ей исполнилось 11. Тогда же она якобы начала пить, вместе с мамой и её подругами.

Страница Насти @nastyamakeup13 посвящена её работе. Она сертифицированный визажист и, судя по примерам работ, действительно неплохой. Про любовь к крепким алкогольным напиткам этот аккаунт не говорит.

Елизавета Калтыгина

По словам Лизы Калтыгиной, в детстве она занималась балетом, училась в престижном хореографическом училище и мечтала танцевать на сцене Большого театра. К сожалению, несдержанность привела её к тому, что её выгнали из училища. От отчаяния девушка начала пить. Напившись, она начинает вести себя крайне неприлично.

Похоже, это тот самый случай, когда девушка слегка переигрывает, но в принципе играет абсолютно свою роль. Судя по аккаунту Калтыгиной @liza_kaltichka, она действительно безбашенная и за счет этого может многого добиться. Лиза утверждает, что её шпагаты лучше, чем у Волочковой, а потому… берегитесь, Анастасия!

Виктория Зайцева

«Чёрный пиар — тоже пиар», — пишет в своем профиле @zaytseva__ Виктория Зайцева из Самары, как бы намекая, что роль проститутки, которую она на себя взяла, тоже была придумана ради пиара.

Девушка рассказывала, что её папа пьет, а мама — домашний тиран, которая никогда не давала дочери ни любви, ни ласки. Мама с папой, кстати, тоже талантливо изобразили алкогольное опьянение на камеру. И всё-таки, сложно представить, сколько могли заплатить этой красотке за то, чтобы она на всю страну объявила себя представительницей древнейшей профессии.

Диана Макиевская

Диана Макиевская — 19-летняя спортсменка из Сочи, которая много лет занимается боксом, дзюдо и тхэквондо. Между прочим, чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы.

Диана жалуется на то, что у нее никогда не было парня и никто не воспринимает ее как девушку. Между тем, погуглив информацию о ней, можно увидеть, что в проекте её образ «пацанки» весьма наигран — на самом деле спортсменка знает, как себя подать, и наверняка у нее нет отбоя от кавалеров. Ее страница в Instagram — @miss_diana2000.

Диана Чрагян

Диана Чрагян, яркая девушка из Санкт-Петербурга, рассказала зрителям проекта «Пацанки», что работает барменом, но успешно совмещает это с танцами на барной стойке. Она исполняет откровенные танцы, чтобы завести клиентов и заставить потратить как можно больше денег на выпивку. Чтобы жизнь казалась не настолько противной, она вынуждена пить и сама.

Страница Дианы в Instagram — @di_gg — выдает в ней творческую натуру и разносторонне развитого человека. Однако постов, подтверждающих работу в баре или проблемы в семье, там не видно.

Анна Егорова

Аня Егорова тоже приехала из Санкт-Петербурга и её можно легко спутать с предыдущей героиней. Впрочем, он не танцовщица и не бармен, а… нимфоманка. Если верить рассказу девушки, в 15 лет над ней надругался психолог, и с тех пор она начала идти против своей религиозной и порядочной семьи.

Аня занималась сексом с десятками мужчин, в том числе в публичных местах. От своей привычки она не отошла даже на приветственной вечеринке «Пацанок». Сперва она целовалась с двумя парнями, затем уединилась с одним из них в темном углу сада. Вероятно, из-за этого преподаватели «Школы леди» выгнали странную участницу из проекта в первой же серии. Дальнейшую судьбу Анны можно узнать здесь — @niuraaa.

От редакции: мы не утверждаем, что обман зрителей задуман телеканалом «Пятница!», так как это сами девушки при прохождении кастинга могли предоставить ложные сведения о себе. Все высказанные здесь предположения — всего лишь логические выводы автора, либо пользователей социальных сетей.