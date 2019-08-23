Юлия Такшина: «Не стоит бояться перемен в жизни»

На телеканале Dомашний завершились съемки романтической мелодрамы «Вера» режиссера Дениса Елеонского, где актриса сыграла главную роль.

Ее героиня, успешная телеведущая Вера, борется за любовь своего коллеги. Однако проигрывает в борьбе с соперницей и уезжает, куда глаза глядя, чтобы залечить душевные раны. А в итоге встречает мужчину всей своей жизни….

— Вы сыграли телеведущую утреннего ток-шоу, сильную женщину, карьеристку. У вас с Верой есть что-то общее?

— Я бы не стала говорить о своей героине как о жесткой карьеристке, пробивной и беспринципной. Вера сильно меняется на протяжении всей картины, и за ее преображением очень интересно наблюдать. Именно этими переменами меня и заинтересовал сценарий, неоднозначностью моего персонажа. Как во имя любви женщина готова поставить на карту все, чего добилась. Не каждый решится выйти из зоны комфорта и променять карьеру на чувства. Шагнуть в никуда за настоящей любовью, оставить удобства, сложившийся уют. А она — смогла.

— А о чем вообще эта история?

— На мой взгляд, как раз о том, как мы меняемся ради чего-то настоящего, что встречается нам на жизненном пути. В определенный момент жизни нам кажутся необыкновенно важными какие-то цели и идеалы. Мы не видим ничего и никого вокруг, добиваясь их и строя планы. Но жизнь никогда не бывает по плану, как бы мы ни старались. Не стоит бояться перемен в своей жизни, их нужно принимать с радостью, даже стремиться к ним. Потому что мы никогда не знаем, что нам на самом деле нужно и что для нас лучше. Как моя Вера — билась за карьеру и любовь коллеги, а оказалось, что для счастья ей нужно было совсем другое — другой человек, другая атмосфера…

— Как работалось с коллегами на съемочной площадке?

— Прекрасно! Фильм снимает мой близкий знакомый — режиссер Денис Елеонский, у нас с ним это уже четвертый проект. Если Денис звонит и говорит: «Юля, у меня есть для тебя роль!», я отвечаю: «Да!». Не читая сценария. Потому этот человек никогда меня не подведет. Он удивительным образом всегда всех сплачивает на площадке и приводит всех к общему знаменателю. Устраивает для группы небольшие праздники — 100-й кадр сняли, и так далее. На других площадках такого почти не бывает, а это так здорово, так всех объединяет. Мы с Евгенией Лозой и Артемом Карасевым много смеялись, шутили. Словом, замечательный получился проект.

— Вы не только актриса, но и мама двух замечательных сыновей. Как подготовились к первому сентября?

— Мой старший сын Иван пойдет в шестой класс, а младший Федор — в четвертый. Оба они очень любят школу, на каникулах всегда скучают по учителям, общению, даже по любимым урокам. Но не могу сказать, что мы как-то загодя начинаем готовиться к школе. Во-первых, мы всегда немного опаздываем в Москву и в школу идем не первого сентября, а числа пятого. Во-вторых, готовимся обычно спонтанно — докупаем то, чего хватает, а, главное, начинаем активно читать заданные на лето книги.

— У вас прекрасная фигура. Как поддерживаете стройность — спорт, диеты?

— Насчет диет, я считаю, что тут главное не навредить. Вообще, я категорически против жестких диет для похудения. В молодости сама это прошла, к счастью, без последствий для здоровья. Поэтому я и сейчас не ограничиваю себя в еде, единственное, что стараюсь не есть после 18.00. На гастролях вообще ем все — там тяжелый график, перегрузки, недосып, нельзя еще и на голодовку организм сажать. В спортзал я не хожу, потому что некогда из-за графика, а спорт требует дисциплины и постоянства. Но я стараюсь сама дома делать упражнения. И на съемках всегда нахожу для них время. Обычно занимаюсь вечером, за час до сна. Это помогает держать себя в форме. Не пью кофе, вместо него всегда прошу мне принести воды с лимоном и медом. Кстати, вода с лимоном — мой постоянный напиток и по утрам, и в течение дня. Это подходит не всем, но для меня — идеально.