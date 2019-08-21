У Лунтика появится подруга: руководитель студии «Мельница» подтвердил слухи

А детский психолог рассказал порталу Teleprogramma.pro, почему считает нового персонажа полезным для маленьких зрителей.

Пушистый мультяшный персонаж по имени Лунтик, который однажды упал на Землю с Луны и стал хорошим другом для группы насекомых, в ближайшем будущем перестанет быть одиноким – у него наконец-то появится подруга того же вида, что и он.

Первыми о том, что петербургская студия анимационного кино «Мельница» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака нового персонажа, прознали СМИ северной столицы. Они сообщили, что подруга Лунтика будет внешне похожей на него, только с челкой, кудряшками, и другого цвета. По некоторым данным, на героине будут присутствовать белый, чёрный, серый, оранжевый, желтый и коричневый цвета.

Чтобы выяснить, правда ли это, портал Teleprogramma.pro связался с руководителем студии Александром Боярским.

— Правда, — подтвердил Александр Ионович.

По его словам, новая героиня появится на экранах совсем скоро. Создатели уже решили, какой будет её внешность, и в заявке в Роспатент всё это подробно описали. Теперь аниматоры студии смогут внедрить её в мультсериал и познакомить с уже полюбившимися детям героями – Лунтиком, кузнечиком Кузей и божьей коровкой Милой, Пчелёнком, гусеницами и остальными.

— Главное, что она уже придумана. Нарисовать – это одно дело, а самое главное – придумать героя, — отметил Боярский.

Мы не могли не задать вопрос, волнующий многих и касающийся отношений между Лунтиком и этой лунной «девочкой». Будет ли между ними любовная история, или новенькая станет просто его подругой, как та же Мила?

— Я вам не буду подробности рассказывать, зрители сами посмотрят и решат, что это. Но любовной истории, конечно, не будет, будет лишь симпатия.

Чем полезна «самка» Лунтика: мнение психолога

Малышей, которые смотрят этот мультсериал, появление у Лунтика подружки-инопланетянки, скорее всего, обрадует. Но насколько полезно наличие в мультфильмах таких персонажей, которые взрослыми воспринимаются именно как пара? Своим мнением на этот счет с нами поделилась психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова.

«Какую цель преследовали создатели этих персонажей, мы не знаем. Но мы можем судить о самом мультсериале с точки зрения детской психологии. На сегодняшний день проблемой Лунтика является то, что он, несмотря на свою доброту и готовность прийти на помощь друзьям, — существо несколько бесполое – вроде как мальчик, но чересчур нежный и цвет его шерсти больше подходит для девочек. Ребенок в том числе благодаря мультикам понимает, что такое семья, что такое мужчина и что такое женщина, и кто он сам такой – мальчик или девочка. Это понимание формируется к 3,5-4 годам. В два года ребенку можно сказать, что он зайчик, и он будет говорить «Я зайчик Маша» или «я зайчик Миша», но в 4 года он четко осознает свою половую принадлежность. Хорошие правильные мультфильмы должны учить ребенка поведению того или другого пола, и персонажи должны быть такими, чтобы их пол не вызывал сомнений. Если в мультфильм добавляют «девочку» и хотя бы за счет этого бесполый Лунтик приобретает пол, то пусть хотя бы так», — считает наш собеседник.

Не ради детей, а ради денег

Так может быть именно это и стало причиной добавления подруги Лунтика в мультсериал? А ну-как подружку этого забавного пушистика придумали именно ради того, чтобы дети видели перед собой правильный пример отношений мальчика и девочки? Детский психолог Михаил Зотов считает, что дело не в этом.

«Я вас разочарую, к сожалению. Речь здесь на самом деле идет не о детях. Появление новых героев в современных мультиках вызвано исключительно необходимостью расширить сюжетную линию, создать новые интересные сюжеты. Обратите внимание, что это будет не второстепенный персонаж, который не несет особой смысловой нагрузки, а один из главных героев. При появлении новых главных героев увеличивается количество возможных сюжетных линий. Так что создатели мультика пытаются как-то дальше развиваться на рынке и пытаться объяснить появление «Лунтика-девочки» с точки зрения психологии просто бессмысленно», — заявил психолог.

Дата выхода новых серий «Лунтика», в которых появится лунная «девочка», пока не называется. Как вы думаете, понравится ли новая героиня маленьким зрителям?