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Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл секрет идеального бутерброда

Ресторатор также рассказал о продуктах, которые всегда есть в его холодильнике.

Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл секрет идеального бутерброда
Шеф-повар Константин Ивлев

Показ нового сезона программы «Адская кухня» стартует на телеканале «Пятница!». Шеф-поваром проекта снова будет Константин Ивлев. Он рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro о том, как питается сам.

По словам Ивлева, в приготовлении еды главное – баланс. В этом заключается секрет идеального бутерброда. «Надо знать, какой толщины отрезать кусок колбасы и хлеба для того, чтобы почувствовать вкус, — говорит шеф-повар. — Толщина начинки должна соответствовать толщине хлеба».

Дома в холодильнике ресторатора всегда лежат: докторская колбаса, масло, мягкий сыр, сосиски. Даже из этих простых продуктов можно сделать миллион блюд, уверен Константин Ивлев. Правда, известный повар признался, что может съесть сосиску и сырой, когда ему лень готовить.

Съемки программы «Адской кухни» занимают у Ивлева все время. Он рассказал, что находится на площадке буквально круглыми сутками. При этом, по словам Константина, соревнования поваров проходят в настоящем накале страстей и эмоций.

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Тэги:

«Пятница!»Адская кухняКонстантин Ивлев

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Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл секрет идеального бутерброда
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