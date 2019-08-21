Константин Ивлев: «Победитель второго сезона «Адской кухни» работает у меня су-шефом»

21 августа на телеканале «Пятница!» стартует новый, уже третий, сезон телешоу с популярным шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым. Что расскажет об этом он сам?

Константин Ивлев — далеко не «злой повар», как его привыкли характеризовать из-за его поведения на «Адской кухне». Его интересы не исчерпываются только лишь ресторанным бизнесом. Профессионализм во всем — вот его главное стремление. Идеальный бутерброд, идеальный ресторан, идеально подогнанные детали в машине — вот тогда в душе у перфекциониста Ивлева будет царить покой. А пока у него есть с чем поработать!

С 22 про 27 августа в Казани пройдет 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству World Skills Competition: 60 стран, 1600 конкурсантов, 56 профессий. Одним из послов чемпионата стал Ивлев. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с ним о проектах, которые любят и знают: «Адская кухня» и «На ножах»

— Если сравнивать два проекта: «На ножах» и «Адская кухня», что ближе именно вам?

— Мне близко и то, и другое. Потому что мне это понятно и является моей жизнью. Это два разных проекта, каждый из их сам по себе, но с точки зрения динамики и энергетики они почти одинаковые. Сами эмоции, которые из меня идут — одинаковые. Потому что в одном проекте мне грустно, больно смотреть, как где-то кто-то, объявляющий себя ресторатором, делает фигню, а в другом проекте — люди, называющие себя поварами или страждущими, жаждущими войти в эту профессию, должны доказать, что они являются действительно профессионалами.

В этих проектах мы вытаскиваем из людей все нутро, чтобы они сами для себя понимали, могут ли они называться рестораторами, могут ли они называться поварами и вообще зачем они называют себя этими словами.

— В каком проекте работается проще?

— Если вы смотрели «Адскую кухню», то вы должны понимать, что это намного сложнее, нежели программа «На ножах». Потому что 24 часа в сутки ты находишься с людьми, которых ты познаешь, контролируешь, и каждую секунду ты понимаешь, что у них в головах созревает план. План не только по мщению, и по мщению не только в сторону тебя, а и в сторону всех остальных.

В передаче «На ножах» я как доктор: вначале я приезжаю и узнаю, что у человека болит. Всех выслушиваю. Потом смотрю на них, что они из себя представляют. Потом переделываю и хочу, чтобы они дальше ту идею, концепцию, которую я сделал, взяли. Потому что мы не просто наобум придумываем. Я же реально сижу и продумываю все состояние: моральное, физическое, материальное. Чтобы не просто людям сделать «роллс-ройс», а еще и подумать, как они дальше с ним будут жить.

А программа «Адская кухня» — это соревнование. И помимо того, что участники показывают себя, они соревнуются — ведь только один из них становится победителем. И порой человеческие страсти там так кипят, что я даже сам в изумлении!

— Что становится в дальнейшем с финалистами? Ведь поваров такого уровня отпускать от себя далеко не хочется.

— Здесь по-разному. Ирина Медведева, которая выиграла первый сезон, хотела одно, а получила другое. На самом деле, по жизни она меня разочаровала и ушла в свободное плавание искать какое-то счастье и длинный рубль. Победитель второго сезона Влад работает у меня в ресторане су-шефом, красавчик, молодец! Работает и горжусь им! Человек понял сразу, что он выиграл, но при этом он хочет остаться в этой профессии. Он понимает, что ему надо еще учиться, независимо от всего. Победитель третьего сезона… А, стоп, разглашать пока нельзя, сами посмотрите.

— Какие незаменимые продукты, без которых вы жить не можете, есть в вашем холодильнике?

— Докторская колбаса«Клинская» , сливочное масло, мягкий сыр и сосиски, конечно.

— То есть, профессионал-профессионал, а для себя готовить ленитесь? «Колбаса, сосиски»…

— Подожди… Я тебе могу сказать так. Даже для того, чтобы сделать правильный бутерброд, надо знать секрет правильного бутерброда. Это не просто там отрезать кусок хлеба и просто положить на него кусок колбасы. Надо знать, какой толщины отрезать кусок колбасы и хлеба для того, чтобы почувствовать именно вкус того и другого продукта. Это, как говорится, «закон бутерброда и сендвича»: он гласит, что толщина начинки должна соответствовать толщине хлеба. Тогда будет соблюден баланс вкуса. То же самое с сосиской. Сосиску можно отварить, сосиску можно пожарить, прижарить, запечь — из нее можно сделать миллион блюд! Поэтому не нужно думать, что мы лентяи и просто варим сосиску. Нет, мы, бывает, ее даже сырой едим, когда лень вообще!

— Я знаю, что вы будете амбассадором в Казани, где пройдет 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition.

— Да, это очень крутое мероприятие. Моя миссия заключается в том, что меня пригласили, выбрали, я горжусь этим. Безо всякой скромности скажу, что в своей профессии я считаюсь лучшим, эталонным — поэтому меня и пригласили. Я буду оценивать происходящее и помогать ребятам найти свой путь.

— На сегодняшний день у вас хватает времени на собственный бизнес? Сколько у вас ресторанов в Москве?

— Что касается времени… Отец меня всегда учил, что нужно трындеть всегда настолько, насколько ты весишь. Поэтому у меня нет жизненной цели заработать все деньги мира и при этом сходить с ума. Я достаточно жизнерадостный и нормально выглядящий человек, поэтому я беру столько, сколько я могу вынести, не надрываясь.

У меня очень хорошая команда. И, чтобы было понятно, «моих» ресторанов нет. Все рестораны, которые открывает «Ivlev Group» — не мои. Мы занимаемся консалтингом, делаем ребрендинг, открываем, закрываем, переоткрываем, запускаем заведения и тому подобное. У меня есть контракты, где я открываю ресторан, то есть занимаюсь стартапом. Дальше ресторан идет сам, и при этом он имеет право пользоваться моим именем и так далее. Это очень тонкая и сложная коммерческая история, поэтому количество я, наверное, и сам не знаю точно. Но, поверь, у меня нет желания превратиться в «Novikov Group» и только управлять ресторанами. Нет. У меня намного меньше, потому что помимо ресторанов есть масса других интересных дел. Это и телевидение, и радио, и то, и се… Поэтому я не открываю такое количество ресторанов, чтобы в них жить. Моя работа — это образ жизни. Поэтому я делаю то, что люблю и беру столько, сколько я могу, чтобы создавать «бентли», а не «жигули».

Создание очередного «бентли» в поварском мире можно будет наблюдать уже с 21 августа на телеканале «Пятница!» в рамках проекта «Адская кухня», где главным движителем прогресса будет строгий, но справедливый Константин Ивлев.

А вы бы хотели получить урок поварского искусства у Константина?